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ФБК рассказал о получении 4,7 миллиона рублей после расследования про дворец в Геленджике

Директор признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией рассказал о пожертвованиях за прошедшие сутки.

«4 694 929 рубля пришло пожертвований в ФБК с момента выхода расследования», — написал 20 января Иван Жданов в Тwitter.

Видео Алексея Навального про дворец, к которому якобы может иметь отношение президент России, появилось накануне, 19 января. Ролик, по заверениям ФБК, стал одним из самых просматриваемых за всю историю организации. Менее чем за сутки его посмотрели 18 миллионов человек.

В Кремле опровергли информацию из видео Навального. «У Путина нет никакого дворца в Геленджике», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Комментарии (11)

265035094
чисто технически, конечно у ВВ ничего нет, кроме прицепа Скиф. Все или на друзей, или на офшоры, или государственное.

А его усатую секретаршу слушать после истории с ковид-блокатором для меня равнозначно беседе с душевнобольным.
buffalo77
Дурачье! ВВП хоть далеко не идеал, но ему дворцов собственных совсем не надо. Он на полном гособеспечении. А резиденций у него до к. - некоторые еще с времен Леонида Ильича и даже Сталина. А Отстойный и так сдохнет от отравления собственной желчью без помощи ЧК. А Вы все ему в этом сами и помогаете. Это отработанный материал. Колоду новую давно пора открывать. Ха-Ха. Не поможет.
vader
Если б все эти пожертвования да в какой-нибудь благотворительный фонд... сколько жизней можно было бы спасти...
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