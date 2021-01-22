Роскомнадзор работает. Соцсети не успевают удалять контент с призывами к протестам

«К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной», — говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом пользователи продолжают заливать новый контент похожего содержания. Роскомнадзор утверждает, что «распространение носит, в том числе, искусственный характер».

Лучше всех в борьбе с опасными с точки зрения ведомства публикациями справляются «ВКонтакте» и YouTube — эти соцсети заблокировали 50% «призывов к детям участвовать в незаконных массовых акциях». Instagram удалил 17% таких постов.

Массовые призывы к протестам начали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина». Роскомнадзор сначала выпустил уведомление для соцсетей об удалении призывов несовершеннолетних к протестам, а после пригрозил им протоколами с последующими штрафами. В Петербурге в родительских чатах стали предупреждать о деструктивном влиянии несогласованных митингов на психику детей. Свойства отправленного документа указали на принадлежность его к Смольному. Также в СПбГУ намекнули студентам, что протокол за участие в митинге может привести к отчислению.