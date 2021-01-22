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Роскомнадзор работает. Соцсети не успевают удалять контент с призывами к протестам

Роскомнадзор отчитался об удалении социальными сетями призывов к участию в «незаконных массовых акциях».

«К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной», — говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом пользователи продолжают заливать новый контент похожего содержания. Роскомнадзор утверждает, что «распространение носит, в том числе, искусственный характер».

Лучше всех в борьбе с опасными с точки зрения ведомства публикациями справляются «ВКонтакте» и YouTube — эти соцсети заблокировали 50% «призывов к детям участвовать в незаконных массовых акциях». Instagram удалил 17% таких постов.

Массовые призывы к протестам начали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина». Роскомнадзор сначала выпустил уведомление для соцсетей об удалении призывов несовершеннолетних к протестам, а после пригрозил им протоколами с последующими штрафами. В Петербурге в родительских чатах стали предупреждать о деструктивном влиянии несогласованных митингов на психику детей. Свойства отправленного документа указали на принадлежность его к Смольному. Также в СПбГУ намекнули студентам, что протокол за участие в митинге может привести к отчислению.

Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10.01.2021 (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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Комментарии (4)

perekuz
Использовать в политических играх подростков - прекраснодушных, искренних, но не очень понимающих, - просто подло!
Yelda
Никого никуда не призываю, но в субботу пойду гулять на Сенатскую площадь.
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