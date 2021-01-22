От митинга до отчисления один шаг. В СПбГУ разъяснили последствия участия в протестах

В СПбГУ разъяснили последствия участия в несогласованных митингах. Студента, привлеченного к административной ответственности, могут исключить из вуза. Об этом сообщила в виртуальной приёмной первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова 21 января.
«В случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, в соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления», — написала она.
Разъяснения законодательства о митингах опубликованы также в группе «ВКонтакте» Университета имени Бонч-Бруевича. В памятке говорится об административных наказаниях, также студентов информируют о том, что нельзя делать на несогласованных акциях.
Накануне по родительским чатам Петербурга прошлась массовая рассылка о деструктивном влиянии митингов на психику детей. Свойства документа указали принадлежность его к Смольному.
Профилактические беседы ведутся также в учреждениях среднего профессионального образования. В колледже водных ресурсов разъяснили закон, не упоминая фамилию Навального.
После выхода расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» в соцсетях появились массовые призывы к выходу на митинги в поддержку задержанного политика. Роскомнадзор призвал пресечь запретную информацию.