От митинга до отчисления один шаг. В СПбГУ разъяснили последствия участия в протестах

В СПбГУ разъяснили последствия участия в несогласованных митингах. Студента, привлеченного к административной ответственности, могут исключить из вуза. Об этом сообщила в виртуальной приёмной первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова 21 января.



«В случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, в соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления», — написала она.



Разъяснения законодательства о митингах опубликованы также в группе «ВКонтакте» Университета имени Бонч-Бруевича. В памятке говорится об административных наказаниях, также студентов информируют о том, что нельзя делать на несогласованных акциях.

