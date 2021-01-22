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От митинга до отчисления один шаг. В СПбГУ разъяснили последствия участия в протестах

В СПбГУ разъяснили последствия участия в несогласованных митингах. Студента, привлеченного к административной ответственности, могут исключить из вуза. Об этом сообщила в виртуальной приёмной первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова 21 января.

«В случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, в соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления», — написала она.

Разъяснения законодательства о митингах опубликованы также в группе «ВКонтакте» Университета имени Бонч-Бруевича. В памятке говорится об административных наказаниях, также студентов информируют о том, что нельзя делать на несогласованных акциях.

Накануне по родительским чатам Петербурга прошлась массовая рассылка о деструктивном влиянии митингов на психику детей. Свойства документа указали принадлежность его к Смольному.

Профилактические беседы ведутся также в учреждениях среднего профессионального образования. В колледже водных ресурсов разъяснили закон, не упоминая фамилию Навального.

После выхода расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» в соцсетях появились массовые призывы к выходу на митинги в поддержку задержанного политика. Роскомнадзор призвал пресечь запретную информацию.

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Комментарии (50)

Rusbuzz
Плюйте в лица преподавателям, которые такое говорят. Они не заслуживают уважения и ничему хорошему не научат.
260602101
А если бы в 70-ых годах студент Юридического факультета Ленинградского Университета сказал, что завтра пойдет со свечечкой в церкву постоять, то как отнеслись бы к этому Первый Отдел и Комитет ВЛКСМ?
264901811
Борьба с утечкой мозгов по-Путински. Ребят, если вы хорошо учитесь и у вас есть тяга к учебе, думаю вы сами сделаете выводы из такого отношения со стороны государства.
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