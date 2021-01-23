Гороховая стала пешеходной. Протестующие в Петербурге перекрыли и Невский проспект

Участники несанкционированной акции протеста в Петербурга рассредоточились по нескольким улицам. Основная колонна вышла на Невский проспект, протестующие заполнили собой проезжую часть. ОМОН в это время скучает на Сенатской площади.



Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», когда начались задержания, часть активистов стала покидать Сенатскую площадь и направилась через Александровский сад к Исаакиевскому собору. Оттуда по Адмиралтейскому проспекту они вышли на Гороховую и перекрыли ее. На углу Гороховой и Малой Морской большая часть участников акции сворачивает к Невскому, меньшая — идет дальше к Мойке.