Гороховая стала пешеходной. Протестующие в Петербурге перекрыли и Невский проспект

Участники несанкционированной акции протеста в Петербурга рассредоточились по нескольким улицам. Основная колонна вышла на Невский проспект, протестующие заполнили собой проезжую часть. ОМОН в это время скучает на Сенатской площади.
Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», когда начались задержания, часть активистов стала покидать Сенатскую площадь и направилась через Александровский сад к Исаакиевскому собору. Оттуда по Адмиралтейскому проспекту они вышли на Гороховую и перекрыли ее. На углу Гороховой и Малой Морской большая часть участников акции сворачивает к Невскому, меньшая — идет дальше к Мойке.
Другая часть протестующих вышла на Невский сразу с Адмиралтейского проспекта и полностью перекрыла его собой. Люди идут по проезжей части между автомобилями, автобусами и троллейбусами. На Казанском мосту их встречает оцепление.
Тем временем Сенатская площадь защищена, но сотрудники ОМОН продолжают держать оцепление со стороны Адмиралтейской набережной.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.