FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
ПРОТЕСТЧто запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
74
Печать

Гороховая стала пешеходной. Протестующие в Петербурге перекрыли и Невский проспект

Участники несанкционированной акции протеста в Петербурга рассредоточились по нескольким улицам. Основная колонна вышла на Невский проспект, протестующие заполнили собой проезжую часть. ОМОН в это время скучает на Сенатской площади.

Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», когда начались задержания, часть активистов стала покидать Сенатскую площадь и направилась через Александровский сад к Исаакиевскому собору. Оттуда по Адмиралтейскому проспекту они вышли на Гороховую и перекрыли ее. На углу Гороховой и Малой Морской большая часть участников акции сворачивает к Невскому, меньшая — идет дальше к Мойке.

Другая часть протестующих вышла на Невский сразу с Адмиралтейского проспекта и полностью перекрыла его собой. Люди идут по проезжей части между автомобилями, автобусами и троллейбусами. На Казанском мосту их встречает оцепление.

Тем временем Сенатская площадь защищена, но сотрудники ОМОН продолжают держать оцепление со стороны Адмиралтейской набережной.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (74)

Nerevar
Властям пора бы задуматься. Ещё один звонок звучит, дальше может быть уже гром.
IgorИгорь
Просто посмотрев тик ток с ребенком удалили его со своих устройств, навсегда. Ни к чему не призываю, просто констатирую факт. Что касается обязательной смены власти каждые 4-5лет - это, конечно, можно делать, если ни о каком серьезном развитии и переменах хочется забыть.
Анна Эстедт
Разве забота о себе/о людях мотивирует человека сбиваться в кучу в пандемию?! Или неосознанное желание заразить бабку и стать завидным женихом/невестой с приданным?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний