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Марсово поле «зачистили» от протестующих. Там появилось 5 снеговиков

С Марсова поля в Петербурге вытеснили людей, которые собрались на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Пока кто-то из собравшихся стоял с плакатами и флагами, другие играли в мяч. Корреспондент «Фонтанки» по итогам насчитал на зачищенном поле 5 снеговиков.

Теперь люди движутся от Марсова поля в сторону Троицкого моста, часть уходит по Пестеля на набережную Фонтанки. Протестующие идут по Садовой улице, путь к Невскому проспекту оттуда перекрыли. Толпа идет к Литейному проспекту, передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий.

Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции. О том, что произошло в Петербурге к 16:00, читайте по ссылке.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

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Комментарии (4)

DimDimych
Господа, вам надо в комменты к другим статьям, друг с другом вы и в курилке поговорить можете. Премии точно не будет за такую работу, а вот штраф гарантирован.
Stavrogin
Вообще, эти хождения на опиздюливание и торговлю фейсом в базу управления Э - идиотизм какой-то виктимный.
Alxx
Утомили эти топтуны. Неудачники грязь месят и смартфоны теребят.
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