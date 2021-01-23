С Марсова поля в Петербурге вытеснили людей, которые собрались на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Пока кто-то из собравшихся стоял с плакатами и флагами, другие играли в мяч. Корреспондент «Фонтанки» по итогам насчитал на зачищенном поле 5 снеговиков.
Теперь люди движутся от Марсова поля в сторону Троицкого моста, часть уходит по Пестеля на набережную Фонтанки. Протестующие идут по Садовой улице, путь к Невскому проспекту оттуда перекрыли. Толпа идет к Литейному проспекту, передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий.
Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции. О том, что произошло в Петербурге к 16:00, читайте по ссылке.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.