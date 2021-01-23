В Петербурге задержали больше 320 участников несанкционированной акции протеста. Их вывезли на окраину

Во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Петербурге задержали больше 300 человек. Пофамильный список задержанных ведут активисты «Открытки» и «Апологии протеста», в нем 326 имен.



ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пока не дает официальной информации о числе участников и задержанных. К 19:30 субботы известно о 38 отделах полиции, в которые доставили протестующих. В основном это отдаленные от центра районы города. Приводим список отделов, основанный на данных «Открытки» и «Апологии протеста». Данные актуальны на 20.30. Подсчет задержанных продолжается.