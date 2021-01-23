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В Петербурге задержали больше 320 участников несанкционированной акции протеста. Их вывезли на окраину

Во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Петербурге задержали больше 300 человек. Пофамильный список задержанных ведут активисты «Открытки» и «Апологии протеста», в нем 326 имен.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пока не дает официальной информации о числе участников и задержанных. К 19:30 субботы известно о 38 отделах полиции, в которые доставили протестующих. В основном это отдаленные от центра районы города. Приводим список отделов, основанный на данных «Открытки» и «Апологии протеста». Данные актуальны на 20.30. Подсчет задержанных продолжается.

23 отдел полиции (Невский район, ул. Дыбенко, д. 40, к. 2) — там находится 27 человек.

19 отдел полиции (Выборгский район, Тихорецкий проспект, дом 14, корпус 2) — 19 участников акции.

17 отдел полиции (Калининский район, ул. Д.Бедного, д. 26 корп. 1, лит. Г) — 18 человек.

32 отдел полиции (Невский район, 2-й Рабфаковский, д. 4) — 16 человек.

45 отдел полиции (Невский район, Рыбацкий пр., д. 2) — 14 человек.

54 отдел полиции (Красносельский район, Тамбасова, 4) — 12 человек.

4 отдел полиции (Фрунзенский район, Будапештская, 44, к. 2) — 11 человек.

30 отдел полиции (Василеостровский район, 8-я линия В.О., 69) — 10 человек.

15 отдел полиции (Калининский район, Гражданский пр., д. 90, корп. 8) — 9 задержанных.

44 отдел полиции (Приморский район, пр. Королёва, 36) — 8 человек.

25 отдел полиции (Кировский район, Кондратьевский пр., 87) — 7 человек.

12 отдел полиции (Фрунзенский район, ул. Пражская, д. 35) — 5 человека.

74 отдел полиции (Красносельский район, ул. Доблести, 5) — 4 человека.

24 отдел полиции (Невский район, пр. Большевиков, 59, корп. 3) — 3 человека.

55 отдел полиции (Колпинский район, б-р Трудящихся, 32) — 3 человека.

70 отдел полиции (Невский район, ул. Новосёлов, 4) — 3 человека.

76 отдел полиции (Центральный район, ул. Мытнинская, дом 3) — 3 человека.

85 отдел полиции (Петродворцовый район, Швейцарская ул., 17) — 3 человека.

5 отдел полиции (Фрунзенский район, ул. Будапештская, д. 44, к.2) — 2 человека.

6 отдел полиции (Калининский район, Гражданский пр., д. 90, корп. 8) — 2 человека.

8 отдел полиции (Кировский район, ул. Лёни Голикова, 31, к. 2) — 2 человека.

28 отдел полиции (Центральный район, улица Марата, дом 79) — 2 человека.

34 отдел полиции (Приморский район, ул. Омская, д. 3) — 2 человека.

35 отдел полиции (Приморский район, ул. Генерала Хрулёва, 15) — 2 человека.

77 отдел полиции (Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 205) — 2 человека.

49 отдел полиции (Выборгский район, ул. Ломоносова, 90) — 2 человека.

Также по одному человеку доставлены 9-й, 10-й, 14-й, 16-й, 31-й, 46-й, 58-й, 75-й, 82-й и 86-й отделы полиции.

В отношении некоторых задержанных уже составили протоколы об административном правонарушении по статье 8.6.1 КоАП Петербурга (нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга).

Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Есть случаи нападения на сотрудника полиции и на велосипедиста. Кроме того, на видео попало то, как полицейский сбил женщину ударом ноги в живот.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

265039653
Новость опубликована в 20.54, а первый комментарий только в 21.02. Зачем вы это делаете? Зачем удаляете неудобные комментарии?
Денис Кораблев
А чего народ волнуется, я не понял. Ну построил человек дворец. Попади в подобные обстоятельства, прояви должны качества и строй себе тоже. Чего буянить-то. Шли бы историю учить, как государство возникло - с тех пор так и есть. Подумаешь, визири благами пользуются. Тоже всегда так было. Для того и существует государство. Хочешь тоже дворец - естественный отбор никто не отменял. А если применяешь силовые методы - будь готов получить таким же методом по щам.
Анна Эстедт
Тест на алкоголь всем, - и данные в СМИ!
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