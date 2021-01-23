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Нападение протестующего на сотрудника ГИБДД в центре Петербурга стало уголовным делом

По факту нападения на сотрудника ДПС во время несанкционированной акции в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 23 января.

Фото: Илья Шумилов
Фото: Илья Шумилов
Фото: Илья Шумилов

Около 14:30 на Сенатской площади мужчина напал на двух инспекторов ДПС. Удар кулаком по лицу запечатлела видеокамера.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Агрессора ищет полиция.

ОМОН разогнал дубинками протестующих на площади Восстания.

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Комментарии (34)

АЛЕКc
найдут посадят. повел себя по скотски. борзо. его сотрудник не трогал.
так же и мента который женщину ногой ударил. надо судить. . в конце концов не война на улице. а протест.
crosbyst
Жаль парнишку, не за что пострадал.
265039457
Странно, но здесь что-то никто не комментирует из тех кто тетю на соседней ветке жалеет
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