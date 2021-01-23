«Фонтанка»? В автозак!» Петербург поставил рекорд по схваченным полицией журналистам

Независимый профсоюз журналистов России сообщил, что в Петербурге во время несанкционированной акции протеста 23 января была прервана работа минимум 16 журналистов. Это больше, чем где-либо в России.

Юридически ни один из сотрудников СМИ в итоге не приобрел статуса задержанного, все они отпущены без составления протокола, но на некоторое время были выбиты из строя и не могли исполнять свои профессиональные обязанности. В числе тех, кого поместили в автобус для задержанных или доставили в отдел полиции, представители «Sota News», «Коммерсанта», «Дождя», «Медузы», «Русской планеты», «Невский новостей» и многих других СМИ: Марина Царева, Олег Делимбитов, Петр Иванов, Анастасия Карпина, Ян Кутин, Андрей Макашев, Вероника Самусик, Давид Френкель, Михаил Шептун, Александра Сивцова, Кирилл Конторщиков, Анастасия Красильникова, Виктор Смирнов, Эдуард Бурмистров, Сергей Звезда, Арсений Веснин.

Почти все сотрудники СМИ имели не только удостоверения, но редакционные задания, были в специальных нарукавниках и ярких жилетах с надписью «Пресса». И тем не менее, вопреки всем первоначальным обещаниям и договоренностям Союза журналистов, Смольного и ГУ МВД, журналисты задерживались в первую очередь — якобы «для установления личности». Перед началом несанкционированной акции на Сенатской площади у видеооператора «Фонтанки» Константина Селина уточнили издание, а узнав, что речь о «Фонтанке», сказали следовать в автозак. При этом обмолвились, что «аккредитация на данное мероприятие» есть только у государственных телеканалов — «Россия» и «Первый». «Ни пресс-карта на шее, ни рукав не смогли убедить ОМОН в том, что я журналистка. Предлогом для задержания стала «проверка документов», на которую у ОМОНа якобы нет полномочий», — рассказала Марина Царева из «Коммерсанта» в Facebook. Многие из наших коллег, которые на самом деле выполняли на акции свою работу, довольно быстро смогли выбраться на свободу. К диалогу и оперативному решению конфликтов при поддержке «Лениздата» и аппарата Союза журналистов СПб и ЛО подключались представители ГУ МВД и Росгвардии.