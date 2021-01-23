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Протестные кадры: главные фото дня

Фото: Илья Шумилов

События 23 января 2021 года в Петербурге в фотографиях авторов «Фонтанки» Михаила Огнева, Павла Каравашкина, Ирины Корбат, Венеры Галеевой, Ильи Шумилова:

Фото: Илья Шумилов

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Комментарии (17)

Павел Павлов
Они и в суде будут бормотать что не воровали, а брали положенное Салтыков-Щедрин рвётся из гроба записывать.Деанонимизация!!!!
Spp
МИРНЫЕ протесты ни к чему не приводят!
Nationalverrater_2
Впечатляет мужество полиции. Все затонировали зимой свои забралы и скромно посымали бирки. Чото чуют?
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