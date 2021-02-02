В петербургском штабе Навального заявили, что не будут призывать людей выходить на улицу, сообщения идут от волонтеров

При этом в Telegram-канале, который посвящён ранее прошедшим акциям, появилось сообщение с указанием конкретного места сбора. Как пояснили «Фонтанке» в городском штабе Навального, они не имеют отношения к этим призывам, их публикуют волонтёры. Сообщения были сначала опубликованы, затем удалены, но через несколько минут снова появились.

Петербургский штаб Алексея Навального не организовывает 2 февраля акций в поддержку политика. Об этом «Фонтанке» сообщили сотрудники штаба.

Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.



Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

