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В петербургском штабе Навального заявили, что не будут призывать людей выходить на улицу, сообщения идут от волонтеров

Петербургский штаб Алексея Навального не организовывает 2 февраля акций в поддержку политика. Об этом «Фонтанке» сообщили сотрудники штаба.

При этом в Telegram-канале, который посвящён ранее прошедшим акциям, появилось сообщение с указанием конкретного места сбора. Как пояснили «Фонтанке» в городском штабе Навального, они не имеют отношения к этим призывам, их публикуют волонтёры. Сообщения были сначала опубликованы, затем удалены, но через несколько минут снова появились.

Московский штаб Навального призвал людей выходить на несанкционированную акцию протеста в столице.

Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

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Комментарии (21)

Malyshev73
Шили,шили и кое как пришили))) по ходу у судьи дети в заложниках у силовиков.Уж очень долго она коаповскую статью в уголовку переводила
lamer
Вранье! В 22:00 этот штаб заявил:
"...
Прямо сейчас выходим на Манежную площадь. Давайте выйдем и скажем Путину всё, что мы о нём думаем.
Манежная площадь, прямо сейчас"
Савва Морозов
под апелляцию бабла подкинут - опять псевдощорсы будут на улицах.
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