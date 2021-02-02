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Суд зачел Навальному домашний арест. Время в колонии сократилось до 2 лет и 8 месяцев

Судья Симоновского районного суда решила, что оппозиционер выйдет на свободу в октябре 2023 года.

«Суд засчитывает время нахождения осужденного под домашним арестом <...> в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом — один день лишения свободы», — заявила 2 февраля судья Симоновского районного суда Наталья Репникова.

Таким образом, наказание составит 2 года и 8 месяцев.

Суд при этом принял решение отправить Алексея Навального в колонию общего режима сроком на 3 года 6 месяцев.

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Комментарии (19)

atty
Ну получили мы своего Нельсона Навального, а бункерный небось ножками сучит от радости и икает счастливо.
260650801
завтра рубель упадет...
Ифка
в Белгородскую поедет
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