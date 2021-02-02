Навальный получил 3,5 года колонии. Условный срок оппозиционера стал реальным

Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок оппозиционера Алексея Навального на реальный. «[Алексей] Навальный неоднократно <...> не являлся в инспекцию без уважительной причины. <...> Суд постановил, представление ФСИН России по городу Москве <...> об отмене условного наказания <...> удовлетворить. <...> Навального отправить для отбывания наказания <...> в колонию общего режима сроком на 3 года 6 месяцев», — заявила 2 февраля судья Симоновского районного суда Наталья Репникова.

По ее словам, представление ФСИН является «подлежащим удовлетворению». Оппозиционер будет отправлен судом в колонию общего режима. Судья подчеркнула, что с учетом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Заседание по делу Навального началось в 10 утра, а решение суда было объявлено только после 20:00.

Сторона защиты захотела приобщить постановление ЕСПЧ по делу «Ив Роше», согласно которому Россия должна была выплатить Навальным 76 тысяч евро. Также адвокаты хотели приобщить справку из берлинской клиники Charite, где оппозиционер лечился после возможного отравления. Суд документы к делу приобщил.

ФСИН попросила суд отменить условный срок оппозиционеру и отправить его в колонию на 3,5 года. В ведомстве отметили, что Навальный 7 раз не явился на регистрацию. «Фактически скрылся от контроля», — заявил представитель службы в суде. Навальный в своем обращении к представителю службы исполнения наказаний усомнился, что его местоположение ведомству было неизвестно. Он отметил, что президент во время «Прямой линии» назвал оппозиционера «пациентом в берлинской клинике». «Я впал в кому, очнулся, потом вышел из больницы <...> У вас был адрес», — настаивал Навальный.

Во время своего выступления на прениях оппозиционер предположил, что цель разбирательств состоит в том, чтобы он «ни шагу не сделал на территории России», а цель происходящего с ним — «испугать миллионы». Он также коснулся ситуации в стране и отметил проблемы с бедностью и ростом цен. В финале речи судья заметила, что Навальный находится не на митинге, и призвала не заниматься политикой в ходе заседания.

Адвокат Вадим Кобзев настаивал, что его подзащитный «выполнил все возможное». По его словам, Навальный собирался на следующий день после прилета из Берлина направиться в инспекцию, однако он был задержан. Сторона защиты указала, что оппозиционер не скрывался. Адвокат Ольга Михайлова добавила, что Навальный не избегал инспекции и в 2020-м «несколько раз явился». Гособвинитель Фролова настаивала, что оппозиционер не уведомил инспекцию после выхода из комы, хотя уже мог перемещаться по Германии. «На путь исправления не встал и демонстративно показывает неуважение к законам», — резюмировала сторона обвинения и поддержала ходатайство ФСИН о замене условного срока.