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Навальному организуют выездное заседание суда

Заседание Симоновского районного суда Москвы по замене условного на реальный срок оппозиционеру станет выездным.

«С целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», — сообщили 1 февраля в пресс-службе столичных судов.

Причиной переноса назван большой интерес СМИ к предстоящему заседанию. Суд над Алексеем Навальным состоится завтра, 2 февраля, в 10:00.

Ранее для оппозиционера уже организовывали суд в «выездном формате». В МВД это объяснили отсутствием результата теста на коронавирусную инфекцию у вернувшегося из Германии россиянина.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в Московский суд о замене условного срока на реальный. Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

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Комментарии (19)

chip1
Кордебалет, блин. Топчики даже в период закрытых границ на суперджетах в ЕС катались, а тут конечно, вдруг с неметчины вирус арестант завез))
Капитан Очевидность2
Делаем ставки. Думаю Лёху не посадят. Ну или дадут по крайнему минимуму, чтобы ореол жертвы режима ему сохранить. Он путину очень выгоден в этой роли. Лидер оппозиции, как никак.
jokir1971
После голосования на пеньках и рейтингу бункерного в 120 % уже ничему не удивляюсь 😂
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