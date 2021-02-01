Навальному организуют выездное заседание суда

Заседание Симоновского районного суда Москвы по замене условного на реальный срок оппозиционеру станет выездным.
«С целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», — сообщили 1 февраля в пресс-службе столичных судов.
Причиной переноса назван большой интерес СМИ к предстоящему заседанию. Суд над Алексеем Навальным состоится завтра, 2 февраля, в 10:00.
Ранее для оппозиционера уже организовывали суд в «выездном формате». В МВД это объяснили отсутствием результата теста на коронавирусную инфекцию у вернувшегося из Германии россиянина.
Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в Московский суд о замене условного срока на реальный. Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».