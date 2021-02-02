Иностранные дипломаты приехали на суд по делу Навального

«Более 15 сотрудников посольств разных стран <...> ожидают в Мосгорсуде начала слушания, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный», — сообщает 2 февраля РИА Новости .

Евросоюз уже неоднократно подчеркивал единство своей позиции по поводу происходящего с Алексеем Навальным. Так, глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным высказался за освобождение оппозиционера. Российский МИД, в свою очередь, считает, что действия ЕС из-за Навального ставят под сомнение возможность сотрудничества.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. Глава Управления ФСИН Елена Коробкова пояснила, что оппозиционер «систематически» нарушал условия испытательного срока. В ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления, поэтому вызовы в инспекцию не осуществлялись. Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление.



Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили в 2012 году по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Как считает следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. В 2014 году его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Его брат Алексей был осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».