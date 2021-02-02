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Иностранные дипломаты приехали на суд по делу Навального

Дипломатические машины иностранных государств прибыли к зданию Мосгорсуда, где «в выездном формате» проходит судебное заседание по делу Алексея Навального.

«Более 15 сотрудников посольств разных стран <...> ожидают в Мосгорсуде начала слушания, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный», — сообщает 2 февраля РИА Новости.

Следить за судебным заседанием собираются дипломаты из Великобритании, Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии.

Евросоюз уже неоднократно подчеркивал единство своей позиции по поводу происходящего с Алексеем Навальным. Так, глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным высказался за освобождение оппозиционера. Российский МИД, в свою очередь, считает, что действия ЕС из-за Навального ставят под сомнение возможность сотрудничества.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. Глава Управления ФСИН Елена Коробкова пояснила, что оппозиционер «систематически» нарушал условия испытательного срока. В ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления, поэтому вызовы в инспекцию не осуществлялись. Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление.

Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили в 2012 году по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Как считает следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. В 2014 году его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Его брат Алексей был осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

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Комментарии (49)

denga
Называется с больной головы на здоровую. Мошенники это сбербанк ,это чубайс со своими играми в РАО и НАНО,это кооператив "Понтийские болота" в полном составе. А вам господа профессиональные хлопальщики,видимо нравится целовать в попу вышестоящих чиновников. Успехов вам в ваших челобитных профессиях. Человек, если он отличается от приматов то это интеллектом,честью и способностью осмысливать свои поступки,еще нужно думать об уважении молодого поколения. Господа силовики,ваши дети будут плевать на ваши могилы,если найдут их. Вспомните результаты некоторых событий в прошлом веке, Освежите свою память. Не дай бог наши угрюмые модераторы и роспотреб подумают что нибудь нехорошее,синтаксис не соблюдаю,потому что в россии его обнулили,как некоторые законы,конвенцию и правах человека ,законы физики , математики,интернет ,конституцию. Вы ничего нового не придумали.
Володя Ильницкий
Такие-же МАЙДАНУТЫЕ ВЫРОДКИ.СОЖГЛИ ЗАЖИВО .ЛЮДЕЙ в ОДЕССЕ.! И НА ПЛЕВАТЬ .НИ КТО НЕ РАСЛЕДУЕТ.и ЕВРОСРАНДИЯ вместе с ГОСДЕПОМ молчат ..А ТРУСЫ Нового обнюхались.и УГОРЕЛИ ..
Oleg_I
"Как считает следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке."

Вы ничего не перепутали? Вроде как там по-другому дело было. Навальный работал в Почте, в почте все было плохо, постоянные задержки, поэтому Навальный предложил Ив Роше работать через фирму своего брата, который, в свою очередь, договорился с независимой службой доставки грузов.
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