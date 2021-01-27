МИД РФ: Действия ЕС из-за Навального ставят под сомнение возможность сотрудничества

Российское Министерство иностранных дел осудило действия ЕС из-за дела Алексея Навального.
«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым «отравлением» Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — цитирует 27 января 2021 года заявление МИДа РИА «Новости».
Во внешнеполитическом ведомстве также припомнили санкционную политику в отношении РФ и вмешательство в дела Белоруссии.
Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о единой позиции ЕС по делу Навального. В Брюсселе призвали отпустить оппозиционера. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прилетит в Москву на переговоры по делу Навального в начале февраля.
При этом президент России Владимир Путин во время выступления в Давосе сегодня, 27 января, заявил о возможности нормализации отношений России и Европы.