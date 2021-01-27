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МИД РФ: Действия ЕС из-за Навального ставят под сомнение возможность сотрудничества

Российское Министерство иностранных дел осудило действия ЕС из-за дела Алексея Навального.

«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым «отравлением» Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — цитирует 27 января 2021 года заявление МИДа РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве также припомнили санкционную политику в отношении РФ и вмешательство в дела Белоруссии.

Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о единой позиции ЕС по делу Навального. В Брюсселе призвали отпустить оппозиционера. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прилетит в Москву на переговоры по делу Навального в начале февраля.

При этом президент России Владимир Путин во время выступления в Давосе сегодня, 27 января, заявил о возможности нормализации отношений России и Европы.

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Комментарии (9)

local_
И после этого заявления начались обыски в ФБК и в квартирах родственников Навального...
Strelets 77
В телефонном разговоре уже на все вопросы Байдена отвечали, со слов усача. То ли ещё будет, это так для телезрителей, мы типа встали с колен)). Уровень экономики Штатов, Европы и нас несопоставим.
тат2007amg
Введём контрсанкции - разберём "Северный поток", пущай мёрзнут..
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