ЕС не торопится вводить санкции против России. Глава европейской дипломатии едет в Москву на переговоры

На заседании Совета ЕС 25 января главы МИД стран — членов Евросоюза среди прочего обсудили вопрос отношений с Россией на фоне ареста Алексея Навального и протеста в его защиту. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложений ввести санкции против РФ не поступило ни от одного из 27 государств.

«Сегодня не было никаких предложений, и, соответственно, никаких решений не принято», — приводит ТАСС его слова, сказанные во время пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщает бельгийская газета La Libre со ссылкой на AFP, Боррель намерен приехать в Россию в начале февраля «с четким посланием от ЕС». О результатах переговоров с российскими властями он расскажет главам МИД стран ЕС 22 февраля.