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ЕС не торопится вводить санкции против России. Глава европейской дипломатии едет в Москву на переговоры

На заседании Совета ЕС 25 января главы МИД стран — членов Евросоюза среди прочего обсудили вопрос отношений с Россией на фоне ареста Алексея Навального и протеста в его защиту. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложений ввести санкции против РФ не поступило ни от одного из 27 государств.

«Сегодня не было никаких предложений, и, соответственно, никаких решений не принято», — приводит ТАСС его слова, сказанные во время пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщает бельгийская газета La Libre со ссылкой на AFP, Боррель намерен приехать в Россию в начале февраля «с четким посланием от ЕС». О результатах переговоров с российскими властями он расскажет главам МИД стран ЕС 22 февраля.

«Санкции — это возможный инструмент, но мы должны подождать и посмотреть, что происходит в Москве», — приводит издание слова одного из европейских дипломатов. Газета отмечает, что Брюссель не оставляет попыток возобновить с Россией диалог по правам человека.

ЕС призывает Кремль освободить Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, прошедших в России 23 января. Председатель Европейского совета Шарль Мишель также 25 января по телефону обсудил ситуацию вокруг Навального с Владимиром Путиным.

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Комментарии (9)

baddancer
Все сложнее гойсподам за границей вести умственную эквилибристику, все зыбче границы "этого другого", сами уже путаются в своих повстанцах, борцах за свободу, внутренних террористах, протестующих, майданщиках и скакуасах.
Так не победим, гойспода шизофреники, ваша матчасть гуано.
nikname
Ещё одна ПЕЧАЛЬНАЯ новость для либерастов! ))))))))
265040341
..... штурмующая высоты цена газа на споте, с перекрытым вентилем Газпромом, поубавила пыл видать .... да и количество вышедших на протесты явно не оправдали ожидания.
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