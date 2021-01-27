Путин об отношениях России и ЕС: Любовь должна быть взаимной

Президент России во время выступления в Давосе рассказал о важности сотрудничества Европы и России.
«Любовь невозможна, если она декламируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», — заявил 27 января Владимир Путин в ответе на вопрос о выстраивании отношений между Европой и Россией.
По его словам, европейцам и россиянам нужно преодолеть фобии и предрассудки прошлого. Путин напомнил, что Европу и РФ объединяет общая культура. Он также заметил, что крупнейшие политические деятели прошлого говорили о том, что Россия — это часть Европы.
Нынешние отношения российский президент описал как «ненормальные». Он уверен, что россияне и европейцы в экономике — «абсолютно естественные партнеры».
Президент России выступил на форуме в Давосе впервые с 2009 года. Тогда он представлял Россию в качестве премьера РФ. Вступление в 2021 года в Кремле анонсировали как «объемное и очень интересное».