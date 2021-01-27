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Путин об отношениях России и ЕС: Любовь должна быть взаимной

Президент России во время выступления в Давосе рассказал о важности сотрудничества Европы и России.

«Любовь невозможна, если она декламируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», — заявил 27 января Владимир Путин в ответе на вопрос о выстраивании отношений между Европой и Россией.

По его словам, европейцам и россиянам нужно преодолеть фобии и предрассудки прошлого. Путин напомнил, что Европу и РФ объединяет общая культура. Он также заметил, что крупнейшие политические деятели прошлого говорили о том, что Россия — это часть Европы.

Нынешние отношения российский президент описал как «ненормальные». Он уверен, что россияне и европейцы в экономике — «абсолютно естественные партнеры».

Президент России выступил на форуме в Давосе впервые с 2009 года. Тогда он представлял Россию в качестве премьера РФ. Вступление в 2021 года в Кремле анонсировали как «объемное и очень интересное».

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Комментарии (9)

Nafanka
Очень мягко и тактично объяснил "господам", примерно, то, что в своё время написал и спел Сеня Слепаков... )))

Америка нас не любит...
Англия нас не любит...
Германия нас не любит...
Уж много веков подряд

Франция нас не любит...
Япония нас не любит...
Короче, никто нас не любит...
Но трахнуть все очень хотят!

)))
И там ещё совет есть ценный... хотя, теперь, возможно, и спецом так сделают... Европа... она такая... затейница... ))) От неё можно ждать любых нестандартных ходов... )))
putty
Может для начала отменить запрет сыра?
264538551
Для того чтобы любовь Принцессы и бомжа была взаимной нужно хотя бы
чтобы бомж стал принцем для начала, Путин или понимает или дурака валяет впрочем как всегда.
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