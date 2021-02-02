В день заседания по делу Навального перекроют подъезды к Мосгорсуду

Московская полиция предупредила, что 2 февраля часть улиц рядом с Мосгорсудом, где как раз в этот день будут рассматривать вопрос о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному, будет закрыта для транспорта. Некоторые ограничения начнут действовать уже с полуночи.
«Проектируемый проезд 917 от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал — с 00.00 часов 02 февраля, улица 3 — я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 — с 09.00 часов 02 февраля, улица 1 — я Бухвостова от улицы 3 — я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова — с 09.00 часов 02 февраля», — сообщает ГУ МВД по Москве.
Таким образом, к 10 утра, когда в 635 зале апелляционного корпуса Мосгорсуда начнётся выездное заседание по делу Навального, здание будет «отрезано» с трёх сторон. Решать вопрос о том, чтобы по ходатайству ФСИН заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный, будет Симоновский райсуд. В пресс-службе столичных судов сообщили, что там не нашлось зала, чтобы вместить всех интересующихся.
Алексей Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина». Его задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии. ФСИН настаивает, что оппозиционер систематически не соблюдал правила условного наказания. Три с половиной года условно с пятью годами испытательного срока он получил в 2014 году за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».