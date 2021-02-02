В день заседания по делу Навального перекроют подъезды к Мосгорсуду

Московская полиция предупредила, что 2 февраля часть улиц рядом с Мосгорсудом, где как раз в этот день будут рассматривать вопрос о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному, будет закрыта для транспорта. Некоторые ограничения начнут действовать уже с полуночи.



«Проектируемый проезд 917 от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал — с 00.00 часов 02 февраля, улица 3 — я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 — с 09.00 часов 02 февраля, улица 1 — я Бухвостова от улицы 3 — я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова — с 09.00 часов 02 февраля», — сообщает ГУ МВД по Москве.