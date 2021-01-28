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ФСИН: Мы с пониманием относились к лечению Навального, но он систематически не соблюдал правила условного наказания

Глава Управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных, Елена Коробкова заявила, что Алексей Навальный «систематически» нарушал условия испытательного срока.

«Осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», — цитирует 28 января заявление Елены Коробковой «Интерфакс».

По ее словам, в ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления. Она подчеркнула, что тогда вызовы в инспекцию не осуществлялись.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. В ведомстве пообещали предпринять «все действия» для задержания Навального. После возращения в РФ суд арестовал оппозиционера на 30 суток.

Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше». Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (14)

Владислав М
ФСИН чушь несёт. Насмешка над здравым смыслом и законом.
Djnyana
"Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?"

Вожатый удивился -
Трамвай остановился.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! )
260642921
Им самим эта лапша, которую они постоянно вешают на уши, не надоела?
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