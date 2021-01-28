ФСИН: Мы с пониманием относились к лечению Навального, но он систематически не соблюдал правила условного наказания

Глава Управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных, Елена Коробкова заявила, что Алексей Навальный «систематически» нарушал условия испытательного срока.
«Осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», — цитирует 28 января заявление Елены Коробковой «Интерфакс».
По ее словам, в ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления. Она подчеркнула, что тогда вызовы в инспекцию не осуществлялись.