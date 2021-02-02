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Защита обжалует замену условного срока Навального на реальный

Сторона защиты оппозиционного политика Алексея Навального намерена обжаловать замену условного срока на реальный. Об этом 2 февраля заявила его адвокат Ольга Михайлова.

«Конечно, мы будем обжаловать», — сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило «в выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. Глава Управления ФСИН Елена Коробкова пояснила, что оппозиционер «систематически» нарушал условия испытательного срока. В ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления, поэтому вызовы в инспекцию не осуществлялись. Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление.

Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили в 2012 году по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Как считает следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. В 2014 году его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Его брат Алексей был осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

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Комментарии (7)

Igor_VS
Бизнесмены сейчас воют. Из-за вовы столько неприятностей будет. К примеру хлопнут дерипаску в очередной раз по нижней точке.
265046383
Пусть сообщат в ЕСПЧ, что тут не хотят соблюдать их решения. Скоро будет их ужасная копия под названием РСПЧ по указу царя - там если и дадут права, то только работать по 18 часов в сутки и помалкивать.
lamer
В соответствии с законодательством Российской Федерации - имеют полное право.
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