Защита обжалует замену условного срока Навального на реальный

Сторона защиты оппозиционного политика Алексея Навального намерена обжаловать замену условного срока на реальный. Об этом 2 февраля заявила его адвокат Ольга Михайлова.



«Конечно, мы будем обжаловать», — сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило «в выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.