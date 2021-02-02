Арестованным за шествие в поддержку Навального оказали спецприем в морозных автозаках. В спецприемник они уже не вмещаются

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Из порядка полутора тысяч задержанных на акции 31 января через суд прошла примерно треть. Большая часть получили штрафы, а каждый третий должен уехать в спецприемник. 195 арестов оказались для МВД критической массой. Полицейские готовы соседствовать с навальнистами всю неделю.

По данным «Фонтанки», воскресная прогулка оппозиции закончилась протоколами примерно для 1600 задержанных. Официальных данных до сих пор нет. Неясно и количество человек в отделах в ожидании заседаний. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщают, что материалы продолжают поступать.



После митинга 23 января существенную часть оппозиционеров отпускали из полиции почти сразу, вменяя нарушение городского коронавирусного законодательства. Протоколы по статье 8.6.1 рассматривает комитет законности и правопорядка Смольного. На момент выхода статьи в пресс-службе не смогли сказать, есть ли такие нарушители после акции 31 января, и озвучить количество составленных материалов после шествия недельной давности. Известен лишь прецедент из Центрального района — для «всестороннего, полного и объективного разрешения дел» комитет передал 39 материалов мировому судье, а тот вернул написанное авторам, то есть в полицию.

К задержанным после второго протестного уик-энда применяют две статьи: это ст. 20.2.2 — за передвижение по улицам с нарушением общественного порядка, и часть 6.1 «классической» протестной статьи 20.2, когда митинг проходит с помехами для автомобилистов и пешеходов.

К середине дня 2 февраля суды приняли решения почти по шести сотням задержанных, из них 195 человек должны до 15 суток провести в изоляции. Всего в базе ГАС «Правосудие» за последние дни зарегистрировано 740 материалов по обеим «оппозиционным» статьям.



Специальный приемник на Захарьевской улице, куда по закону можно отвозить арестованных за административные правонарушения, перестал справляться как минимум с вечера 1 февраля. В четырехэтажном здании есть места для 202 нарушителей. Содержатся там не только сторонники Навального (есть и те, кто не отсидел свои сутки с предыдущего митинга), но и, например, хулиганы, пьяные водители и прочие. В КоАП около 30 арестных статей.

После того, как стало ясно, что спецприемник переполнен, появились неожиданные решения судов. Задержанного Александра Беляева почти два дня продержали в отделе, но Выборгский районный суд наказал его однодневным арестом. Сразу же после заседания он отправился домой. Некоторых задержанных обязали явкой и перенесли суд на поздние даты. Как рассказал «Фонтанке» Никита Палагута, его из 19-го отдела полиции отпустили сегодня ранним утром, повестку не дали. Когда ему положено явиться в суд, сказали на словах. В целом резкого перекоса в сторону штрафов нет. Если накануне от общего количества дел арестами закончились 37 процентов, то сегодня — 34.



Как сообщил «Фонтанке» активист Иван Остапчук, который курирует процесс передачи в спецприемник еды и прочего необходимого, в его списке 120 арестованных на более чем трое суток. Переполненность и неопределенность спровоцировали на Захарьевской очередь из родственников. Информация в течение дня была противоречивой — то говорили, что передачки принимать не будут, потому что все заняты оформлением вновь поступивших, то какая-то дверь для родни все же открылась. Как рассказала Александра, которая полдня пыталась передать супругу вещи, ситуацию внутри описали пара мужчин, отсидевших свое за нарушение ПДД: «Все забито, дают новые матрасы, по два дня не ели». Задержанные во время митинга на условия и кормежку не жалуются.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

До Захарьевской из списка в 120 человек доехали далеко не все.

Волонтер ОВД-Инфо держала связь с задержанными из 21-го отдела полиции Калининского района. Их привезли к спецприемнику минувшим вечером, но с девяти утра телефоны оказались выключены, и где они в итоге — до сих пор не известно. «Ребята всю ночь просидели в холодных машинах, «Газель» сломалась. К утру их вывели на улицу в очередь оформляться, и они дрогли на морозе. Попали на пересменку. Отвели обратно в «Газель». Она хотя бы завелась», — передала волонтер.



Предоставлено волонтером ОВД-Инфо Людмилой

Накануне около полудня группу задержанных из 37-го отдела полиции привезли в Василеостровский районный суд. Как из автозака рассказывал Илья Афанасьев, в здание отправляли по одному. После решения об аресте, уже ближе к половине одиннадцатого вечера, 10 человек привезли на Захарьевскую. До восьми утра они так и сидели в машине. Если водитель глушил двигатель, моментально становилось холодно. Если мотор работал, то нестерпимо пахло выхлопными газами. Условия Афанасьев назвал близкими к пыткам. Пока автозак стоял в центре, сухпаек им передавали волонтеры, но утром вся компания отправилась за город. В Гатчине находится спецприемник Ленинградской области. Навальнистов отправляли туда и после митингов 2017 года.



Предоставлено Александрой

К обеду связь с Афанасьевым пропала, у него сел телефон. По некоторым данным, оформлять эту группу начали только около трех часов дня. В автозаке Илья написал жалобу в прокуратуру, ее подписали все присутствующие арестанты — фото он успел прислать через друзей. Сколько всего человек увезли в Гатчину, неизвестно, но кроме автобуса с Афанасьевым там был еще один, с задержанными из 15-го отдела полиции, получившими сутки в Калининском районном суде. По словам петербурженки Анны, которая с утра пыталась найти своего молодого человека, заседание закончилось ночью. В пять утра автозак отъехал от отдела, постоял на Захарьевской и примерно через четыре часа оказался в области.



«Покормили их вчера 1 раз с утра — дошираком. Больше они не ели до сегодняшнего дня, до не знаю какого времени», — рассказала Анна и добавила, что сама не смогла передать продукты — их просто не принимали. Только во второй половине дня приняли все передачи от родственников и волонтеров, но оставили на воле сыр и колбасу, хотя они есть в списке разрешенного.

В некоторых районах от далекого путешествия в область полиция решила отказаться. Как рассказал «Фонтанке» Илья Виноградов, Выборгский районный суд наказал его пятью сутками ареста еще накануне. Его и других задержанных увезли в 19-й отдел. В середине дня 2 февраля посадили в микроавтобус и прокатили до 36-го, где забрали еще несколько человек. Всю дюжину доставили к 53-му отделу Приморского района. «По одному выпускают и уводят», — добавил Илья. В здании он оказался уже после четырех часов. Его соседи по микроавтобусу передали, что в 36-м отделе им не давали ни еды, ни воды.



Фото: Илья Виноградов

Такие же сообщения поступили от родственников арестованных, которым сутки назначили в Красногвардейском районном суде. Не меньше 10 человек, рассказала «Фонтанке» супруга участника митинга, привезли в 13-й отдел на улице Передовиков и поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Еще какая-то группа, по информации правозащитников, разместилась в непонятных условиях на Железноводской улице в Василеостровском районе. На помощь к арестованным приехал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, по его словам, в ИВС при районном управлении МВД сейчас находятся 20 арестантов. «Арестованные будут в камерах по трое, у каждого отдельное спальное место, с бельём, с питанием. Душ, туалет, прогулки. С 10 до 12 каждый день можно передавать передачи. Обещали организовать посещение родственниками, как на Захарьевской. Допуск адвокатов и защитников по доверенности. Надеемся, что все так и будет. Общаются очень вежливо», — поделился он итогами беседы с главным в управлении.

Российским правительством было прописано, что административно арестованные содержаться должны именно в спецприемниках. По мнению председателя городской ОНК Александра Холодова, главное — не место, а правила. Например, митинговавшим полагаются телефонные звонки, прогулки, 4 квадратных метра площади в камере на человека и прочие, более мягкие условия, чем в том же ИВС (где, как правило, меры пресечения дожидаются подозреваемые по уголовным делам) или СИЗО. А что до названий, то, как это видят в ОНК, достаточно, например, распечатать бумажку с соответствующей надписью и повесить ее у камеры в изоляторе.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов уверен, что исполнение принимаемых в таком количестве арестных решений физически не может быть обеспечено полицией без нарушения прав. Чтобы этого не происходило, арест можно отсрочить по инициативе прокуратуры. Обращение Шишлова к Сергею Литвиненко уже отправлено. К четырем часам дня к омбудсмену обратились 11 арестованных.

В ГУ МВД на вопросы «Фонтанки» не ответили.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».

