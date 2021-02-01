По правилам горячей картошки. Почти 40 материалов на задержанных вернули полиции — с ними не стали разбираться ни в Смольном, ни в суде

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 февраля, партию материалов на нарушителей мировому судье Центрального района подбросил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного, к компетенции которого относится рассмотрение дел по части 2 статьи 8.6.1 городского закона. Именно эту норму активнее всего вписывали полицейские в протоколы задержанных на акции 23 января.

Пока районные суды Петербурга идут на третью сотню рассмотренных дел после воскресных протестов, в Смольном разбираются с теми, кто оказался в автозаках на акции более недели назад. Материалы на первых и вторых теперь предстоит сортировать полиции.

Переадресацию комитет мотивировал тем, что это «необходимо для всестороннего, полного и объективного разрешения дел, учитывая обстоятельства, сложность рассмотрения и личность правонарушителей». А также сослались на пункт 2 статьи 48 Закона Петербурга, который позволяет компетентному органу передать материалы мировому суду.

Мировой судья Центрального района получил 39 материалов, но и у него они не задержались — протоколы вернули для «работы над ошибками».

«В протоколах указано, что граждане 23 января добровольно посетили массовое мероприятие на Невском пр., у д. 85, и приняли участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте в виде схода. Целью схода являлось выражение поддержки Алексею Навальному. Участие в сходе приняли около 60 человек. Суд изучил все представленные материалы и вернул все авторам протоколов», — уточнили в пресс-службе суда.

23 января в Петербурге задержали более 300, а по данным «ОВД-Инфо» — более 500 человек. Большинство оформили как нарушение коронавирусных правил, менее сотни дел получили районные суды. Все материалы суды рассмотрели на прошлой неделе и с воскресенья, 31 января, разбираются с задержанными на второй акции в поддержку Алексея Навального. Дел уже вдвое больше.