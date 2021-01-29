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После митинга в поддержку Навального суды Москвы завалили протоколами. В Петербурге всё иначе

Московские суды почти неделю разбираются с задержанными на субботней акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и рискуют заниматься тем же ещё две. Полиция передала более полутора тысяч материалов — рассмотреть не успели и трети.

Итоги первой недели 29 января подвела пресс-служба Мосгорсуда. Рассмотрено 508 дел об административных правонарушениях, а всего их 1 608. Все материалы — либо по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП), либо за неповиновение полиции (19.3 КоАП). Последних — 41. Из них «переварили» более половины, почти все пошли под арест.

По 20.2 КоАП чаще назначают денежное наказание: на одного арестованного приходится три оштрафованных. Без наказания не ушёл никто. При тех же темпах осилить всё, что оформила полиция, удастся примерно к середине февраля, тем временем Генпрокуратура требует от соцсетей зачистить призывы к новому митингу.

В Петербурге рассмотрели примерно в пять раз меньше, чем в столице, и на этом поставили точку — больше разбираться пока не с чем. В суды в общей сложности передали чуть более 90 материалов. Штрафы и аресты «выписывали» почти пятьдесят на пятьдесят, но в спецприёмник отправляли всё же реже: 41 против 49. Ещё один материал вернули авторам.

Кроме нарушений правил проведения митинга вменяли, например, передвижение толпой с нарушением санитарных норм (20.2.2 КоАП) — за это 10 тысяч заплатит студент из Алжира, который утверждал, что на Невском ждал жену. Есть и протокол о мелком хулиганстве — его получил петербуржец, показавший росгвардейцу средний палец.

Правда, задержанные на этом не закончились. В Петербурге полиция выбрала другой путь, и большинство тех, кого увозили из центра в автозаках, получили протоколы по 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — несоблюдение антиковидных ограничений. Разбираться с ними предстоит Смольному.

23 января в российских городах, в том числе в Петербурге и Москве, прошли несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В Петербурге, по данным ОВД-Инфо, задержали более 500 человек. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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