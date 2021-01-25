Суд арестовал петербуржца, показавшего на акции средний палец росгвардейцу

На субботней акции около семи вечера у дома № 34 по Невскому проспекту «в ответ на законные требования прекратить нарушать общественный порядок» мужчина ударил военнослужащего Росгвардии, хватал его за форму и нецензурно выражался. В довершение показал средний палец. В автозак он идти отказался, пытался убежать.

Куйбышевский районный суд привлёк 25 января к административной ответственности Николая Сытая за неповиновение власти. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ранее суд арестовал на два месяца петербуржца Николая Девятого, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Он административкой не отделался, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

23 января в Петербурге, как и в других российских городах, прошла несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Задержаны более пятисот человек. Девятый в их число не попал — в день акции его не догнали, задержав позднее. Удар, которым мужчина опрокинул на землю инспектора ДПС, попал на видео.

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