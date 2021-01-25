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Хроника протеста. Уникальные кадры, диалоги, лица несогласных и силовиков

О чем несогласные говорили с полицией и отчего запотевает забрало Росгвардии — в работе Константина Селина.

автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»

Документалист Константин Селин специально для «Фонтанки» прошел 23 января от Сенатской до Восстания. Он стал свидетелем того, как менялось настроение протестующих и силовиков. В объектив его видеокамеры попали такие детали, которые без слов объясняют атмосферу этой субботы.

автор видео Константин Селин / «Фонтанка.ру»

автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»

23 января в регионах России прошли не согласованные с властями акции протеста. С призывом выйти на улицу обратился создатель Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный. Он вернулся в Россию из Германии, где медики лечили его от отравления боевым ядом «Новичок». В день прилета в Москву оппозиционер был задержан сотрудниками службы исполнения наказаний. За нарушение условий испытательного срока, назначенного приговором по делу «Ив Роше», Навального поместили в «Матросскую тишину» на 30 суток.

Почти одновременно вышел фильм-расследование про Геленджикский дворец, который якобы строился для Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства опроверг причастность президента к объекту роскоши. Дворец и задержание Навального стали формальным поводом для призыва к выходу на улицу.

Главным агитатором стала самая подростковая соцсеть TikTok. Возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Во время акции 23 января серьезные столкновения с полицией произошли в Москве. В Петербурге, по неофициальным данным, в шествии приняли участие от 5 до 20 тысяч человек, задержаны более 500. Полиция Центрального района 25 января возбудила уголовное дело из-за того, что массы людей вышли на проезжую часть и блокировали движение транспорта на Невском проспекте.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (42)

Analyst
Избиения демонстрантов на Западе как правило являются ответной мерой.
Российские же демонстранты не жгли машины, не забрасывали полицию коктейлем молотов, не громили магазины.
Поэтому те комментаторы, которые пишут о сравнительно мягком насилии российских полицейских либо дураки либо наемники. И то и другое плохо для индивидуума.
Mr_Pu
Думаю, что после демонстрации истинного лица "мирного" и противозаконного протеста силовики в следующий раз будут гораздо более демократичны и толерантны, как их коллеги из за рубежа.
Милая +
Благодарю Константина Селина, всех журналистов Фонтанки за объективную картину событий субботы. Есть над чем подумать, сделать выводы не только читателям, но и должностным лицам.
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