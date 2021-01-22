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Следователи возбудили уголовное дело о «вовлечении несовершеннолетних» в протесты. Вспомнили про коронавирус

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей). Об этом сообщается на сайте ведомства 22 января.

В СК уточнили, что дело возбуждено по итогам проверки «размещённых в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников». Следователи напоминают про ограничения, введенные в Москве и других российских городах из-за пандемии коронавируса.

«В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении 23 января 2021 года митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания», — заявили в СК. И добавили, что сторонники Навального все равно призывают к выходу на улицу «в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube».

Конкретные имена подозреваемых в СК называть не стали. «В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», — подытожили в СК.

Ранее доследственную проверку в отношении руководителей штабов Навального начало МВД. В полиции считают, что они «занимаются организацией провокаций и насильственных действий».

Сам Алексей Навальный, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», обратился с благодарностью к своим сторонникам в Instagram и подчеркнул, что мысли о суициде его не посещают.

Полиция вчера, 21 января, пришла к соратникам оппозиционного политика. Пресс-секретаря Киру Ярмыш сегодня арестовали на 9 суток, юрист ФБК Любовь Соболь получила штраф в 250 тыс. рублей.

О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД и Кремле.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Между детьми и подростками имеется существенная разница, что и в УК отмечено.
Ребёнок полностью зависит от родителей. Подросток же имеет паспорт и способен практически всё делать и решать самостоятельно. Подросток - с физиологической точки зрения уже взрослый. И сам себя он ребёнком не считает.
И полной уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
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