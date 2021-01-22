Следователи возбудили уголовное дело о «вовлечении несовершеннолетних» в протесты. Вспомнили про коронавирус

В СК уточнили, что дело возбуждено по итогам проверки «размещённых в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников». Следователи напоминают про ограничения, введенные в Москве и других российских городах из-за пандемии коронавируса.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей). Об этом сообщается на сайте ведомства 22 января.

«В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении 23 января 2021 года митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания», — заявили в СК. И добавили, что сторонники Навального все равно призывают к выходу на улицу «в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube».



Конкретные имена подозреваемых в СК называть не стали. «В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», — подытожили в СК.



Ранее доследственную проверку в отношении руководителей штабов Навального начало МВД. В полиции считают, что они «занимаются организацией провокаций и насильственных действий».

