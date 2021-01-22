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«Одно из самых быстрых заседаний за всю мою жизнь». Пресс-секретаря Навального арестовали на 9 суток

Савеловский суд столицы принял решение об административном аресте пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш на 9 суток

«Арестовали на 9 суток», — сообщила 22 января Кира Ярмыш в своем twitter.

Перед заседанием она написала в микроблоге, что «провела очередную чудесную ночь в камере для административно задержанных в ОВД». Ярмыш попросила допустить СМИ до заседания, но ей отказали. «Кажется, это будет одно из самых быстрых заседаний за всю мою жизнь», — предположила пресс-секретарь Навального.

Накануне полицейские пришли к соратникам оппозиционера, которые, по их мнению, призывали выйти на несанкционированную акцию в эту субботу. Киру Ярмыш задержали.

О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД и Кремле.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (16)

altnec
И чё? Как заарестовали. так и выпустят, и даже спасибо не скажут.
Они же убогие, от плоскостопия ...........до офшорских островов медицинских показаний.
Честно сказать, Мордашов удивил. За тридцать лет первый случай, чтоб не убогий в армию отечества нашего пошел служить по здоровью.
265034704
у кабая явно грустная неделька выдалась, мало того что все планы гнёздышко выложили так ещё и на народную любовь к нему позарились, ещё в бункере 3 месяца посидеть придется
Власть сошла с ума!?
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