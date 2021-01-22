«Одно из самых быстрых заседаний за всю мою жизнь». Пресс-секретаря Навального арестовали на 9 суток

Савеловский суд столицы принял решение об административном аресте пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш на 9 суток



«Арестовали на 9 суток», — сообщила 22 января Кира Ярмыш в своем twitter.

Перед заседанием она написала в микроблоге, что «провела очередную чудесную ночь в камере для административно задержанных в ОВД». Ярмыш попросила допустить СМИ до заседания, но ей отказали. «Кажется, это будет одно из самых быстрых заседаний за всю мою жизнь», — предположила пресс-секретарь Навального.

Накануне полицейские пришли к соратникам оппозиционера, которые, по их мнению, призывали выйти на несанкционированную акцию в эту субботу. Киру Ярмыш задержали.