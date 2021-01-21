«Пытаются всунуть какие-то листочки». К Любови Соболь, сторонникам Навального и журналистам пришли полицейские

Соратники арестованного оппозиционера Алексея Навального рассказали о визите полицейских.
«К Любови Соболь пришла полиция, пытается всунуть какие-то листочки», — сообщается 21 января в твиттере «Команда Навального».
Юрист оппозиционера отказалась открыть дверь участковому и попросила направить уведомление по почте.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также подтвердила визит силовиков. «Караулят меня под дверью (их стало явно больше, чем один). Общаются с моими соседями!» — написала она в своем микроблоге.
Телеканал «Дождь» добавил, что к радиоведущему «Эха Москвы» Александру Плющеву и главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову также пришли полицейские по месту прописки.