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«Пытаются всунуть какие-то листочки». К Любови Соболь, сторонникам Навального и журналистам пришли полицейские

Соратники арестованного оппозиционера Алексея Навального рассказали о визите полицейских.

«К Любови Соболь пришла полиция, пытается всунуть какие-то листочки», — сообщается 21 января в твиттере «Команда Навального».

Юрист оппозиционера отказалась открыть дверь участковому и попросила направить уведомление по почте.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также подтвердила визит силовиков. «Караулят меня под дверью (их стало явно больше, чем один). Общаются с моими соседями!» — написала она в своем микроблоге.

Телеканал «Дождь» добавил, что к радиоведущему «Эха Москвы» Александру Плющеву и главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову также пришли полицейские по месту прописки.

Оппозиционер Алексей Навальный 13 января заявил, что намерен вернуться в Россию из Германии, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали 17 января сразу после прилета из Берлина.

На следующий день суд арестовал Навального на 30 суток во время выездного заседания в УВД. Он находится в СИЗО «Матросская тишина» — пока один в трёхместной камере карантина.

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Комментарии (2)

Fjfef
Что-то новость про подслушивающее устройство не получила развития). Теперь листочки.
Это путёвки в Сибирь).
265037644
Навальнята!) А что Сисян?
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