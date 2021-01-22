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В Кремле напомнили о последствиях за призывы к участию в незаконных акциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы к несанкционированным митингам в соцсетях.

«Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения, которые предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона», — цитирует 22 января заявление Пескова РИА Новости.

По его словам, Кремль настаивает на соблюдении закона. Пресс-секретарь Владимир Путина напомнил о недопустимости организации нелегальных акций протеста и вовлечения в них несовершеннолетних.

О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре и МВД.

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Комментарии (6)

alexadmin
Отставить, никаких несанкционированных митингов! Но по улицам гулять-то можно?
"Знаете, дорогой друг, я никогда не рассказывал Вам, что больше всего на свете я люблю гулять после восьми вечера возле дворца Его Высоко Преосвященства..."
yar_5e4cc335310b6
Ну вот и прекрасненько. Не прошло и полгода, и запугивание стало нормой и стилем руководства страной. Верной дорогой идете, товарищи. Рано или поздно бумкнет громко. Хотелось бы правда в это время быть отсюда подальше.
USSR_forever
О недопустимости мизерных пенсий предупреждает народ Российской Федерации - вот с такими заголовками должны выходить СМИ сегодня, а не подлизывать вонючие дырки маразматических властей.
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