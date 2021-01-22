В Кремле напомнили о последствиях за призывы к участию в незаконных акциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы к несанкционированным митингам в соцсетях.
«Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения, которые предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона», — цитирует 22 января заявление Пескова РИА Новости.
По его словам, Кремль настаивает на соблюдении закона. Пресс-секретарь Владимир Путина напомнил о недопустимости организации нелегальных акций протеста и вовлечения в них несовершеннолетних.
О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре и МВД.