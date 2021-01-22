«В мои планы не входит вскрывать себе вены». Навальный обратился к сторонникам из СИЗО

Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора «Матросская тишина». Оно опубликовано 22 января в его Instagram.



Политик благодарит сторонников за распространение фильма о «дворце Путина». Адвокат ему рассказала о 40 млн просмотров (сейчас их уже более 50 млн). «Отдельный респект школьникам, устроившим, по выражению адвоката, «беспредел в Тик-Токе». Не знаю, что это означает, но звучит круто», — пишет Навальный.



Оппозиционер в своем обращении подчеркнул, что далек от мыслей о суициде.

