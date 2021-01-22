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«В мои планы не входит вскрывать себе вены». Навальный обратился к сторонникам из СИЗО

Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора «Матросская тишина». Оно опубликовано 22 января в его Instagram.

Политик благодарит сторонников за распространение фильма о «дворце Путина». Адвокат ему рассказала о 40 млн просмотров (сейчас их уже более 50 млн). «Отдельный респект школьникам, устроившим, по выражению адвоката, «беспредел в Тик-Токе». Не знаю, что это означает, но звучит круто», — пишет Навальный.

Оппозиционер в своем обращении подчеркнул, что далек от мыслей о суициде.

«На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться <...> (описание способа самоубийства, вырезано по требованию РКН - прим. ред.), а также вскрывать себе вены <...> (описание способа самоубийства, вырезано по требованию РКН - прим. ред.). Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта, и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно», — написал Навальный.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (16)

Чекист с Литейного
Носи трусы, носи не ссы!
sektor7
И не надо Алексей Анатольевич.
Крепкого здоровья, держитесь там.
Не нужно искать легких путей.
Боритесь до конца!
Власть сама провоцирует и усугубляет обстановку . Страх,нервы не к чёрту.
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