«В мои планы не входит вскрывать себе вены». Навальный обратился к сторонникам из СИЗО

Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора «Матросская тишина». Оно опубликовано 22 января в его Instagram.
Политик благодарит сторонников за распространение фильма о «дворце Путина». Адвокат ему рассказала о 40 млн просмотров (сейчас их уже более 50 млн). «Отдельный респект школьникам, устроившим, по выражению адвоката, «беспредел в Тик-Токе». Не знаю, что это означает, но звучит круто», — пишет Навальный.
Оппозиционер в своем обращении подчеркнул, что далек от мыслей о суициде.
«На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться <...> (описание способа самоубийства, вырезано по требованию РКН - прим. ред.), а также вскрывать себе вены <...> (описание способа самоубийства, вырезано по требованию РКН - прим. ред.). Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта, и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно», — написал Навальный.