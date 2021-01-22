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МВД проводит доследственную проверку. Руководителей штабов Навального подозревают в «организации провокаций и насильственных действий»

МВД РФ заявило о доследственной проверке информации о том, что руководители штабов Навального «занимаются организацией провокаций и насильственных действий». Об этом 22 января сообщается на сайте полиции.

«В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних, граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации», — говорится в сообщении.

В полиции считают, что руководителям штабов Навального «акцентировали внимание» на освещении действий в соцсетях «с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ».

Сам Алексей Навальный, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», обратился с благодарностью к своим сторонникам в Instagram и подчеркнул, что мысли о суициде его не посещают.

Полиция вчера, 21 января, пришла к соратникам оппозиционного политика. Пресс-секретаря Киру Ярмыш сегодня арестовали на 9 суток, юрист ФБК Любовь Соболь получила штраф в 250 тыс. рублей.

О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД и Кремле.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (2)

kote_5e4d88f83c7f0
Власть выбрала силовой вариант, сигналы очевидны же.
Петр Петров
Террор это, а не доследственная проверка!!
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