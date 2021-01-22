МВД проводит доследственную проверку. Руководителей штабов Навального подозревают в «организации провокаций и насильственных действий»

МВД РФ заявило о доследственной проверке информации о том, что руководители штабов Навального «занимаются организацией провокаций и насильственных действий». Об этом 22 января сообщается на сайте полиции.



«В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних, граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации», — говорится в сообщении.

