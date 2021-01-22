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Юрист ФБК Любовь Соболь оштрафована на 250 тысяч рублей за призывы к незаконной акции

Симоновский суд Москвы признал юриста ФБК (признан в России «иностранным агентом») Любовь Соболь виновной в повторном нарушении порядка проведения массовой акции.

«Наказание Любови Соболь в размере 250 000 рублей», — сообщает 22 января в своем Twitter адвокат Владимир Воронин.

По части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) соратнице Навального могли выбрать меру наказания в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток.

Накануне Любовь Соболь задержали из-за призывов к акции протеста. Полиция вчера, 21 января, пришла к соратникам оппозиционного политика. Пресс-секретаря Киру Ярмыш арестовали на 9 суток.

О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД и Кремле.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (4)

Петр Петров
а могли и на миллион, и на десять!!! законом подтерлись, и назначают все что заблагорассудиться!!!
Fjfef
Ну и что это за наказание? Можно подумать она из своих честно заработанных отдаст))
local_
Ещё на один дополнительный ёршик не хватает?
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