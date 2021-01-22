Юрист ФБК Любовь Соболь оштрафована на 250 тысяч рублей за призывы к незаконной акции

Симоновский суд Москвы признал юриста ФБК (признан в России «иностранным агентом») Любовь Соболь виновной в повторном нарушении порядка проведения массовой акции.
«Наказание Любови Соболь в размере 250 000 рублей», — сообщает 22 января в своем Twitter адвокат Владимир Воронин.
По части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) соратнице Навального могли выбрать меру наказания в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток.
Накануне Любовь Соболь задержали из-за призывов к акции протеста. Полиция вчера, 21 января, пришла к соратникам оппозиционного политика. Пресс-секретаря Киру Ярмыш арестовали на 9 суток.
О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД и Кремле.