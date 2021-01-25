В Петербурге возбудили уголовное дело по перекрытию улиц во время митинга в защиту Навального

Как сообщает 47news , 23 января Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга возбудило уголовное дело по части первой статьи 267 УК — «Умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества».

Силовики Петербурга поддержали своих коллег из Владивостока, возбудив уголовное дело по новой статье УК, запрещающей блокирование улиц. Формально под обвинение могут попасть сотни горожан. Но похоже, это все-таки превентивная мера. Чтобы в перспективе задерживать митингующих уже в ином статусе.

Заметим, что это совсем новая норма в УК: она принята в самом конце прошлого года с подачи депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина и подписана Владимиром Путиным 30 декабря. По первой части этой статьи можно заработать и штраф в 100 тысяч рублей и наказание до одного года лишения свободы.

По информации «Фонтанки», дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, и понятно какого: днем 23 января сотни участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли центральные улицы Петербурга, в том числе Невский проспект.

Тем не менее сотрудники Центра «Э», скорее всего, постараются привлечь лишь нескольких оппозиционеров. По данным нашего издания, в ГУ МВД готовятся к продолжению несанкционированных акций, в том числе в следующую субботу, 30 января. Если так пойдет и дальше, то полиция сможет задерживать митингующих на проезжей части уже в рамках возбужденного уголовного дела в статусе подозреваемых.

Кстати, в Москве такое же дело возбудили в воскресенье, 24 января. Так что первый — Владивосток, второй — Петербург, Москва — «бронза».