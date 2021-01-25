В Петербурге возбудили уголовное дело по перекрытию улиц во время митинга в защиту Навального

Силовики Петербурга поддержали своих коллег из Владивостока, возбудив уголовное дело по новой статье УК, запрещающей блокирование улиц. Формально под обвинение могут попасть сотни горожан. Но похоже, это все-таки превентивная мера. Чтобы в перспективе задерживать митингующих уже в ином статусе.
Как сообщает 47news, 23 января Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга возбудило уголовное дело по части первой статьи 267 УК — «Умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества».
Заметим, что это совсем новая норма в УК: она принята в самом конце прошлого года с подачи депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина и подписана Владимиром Путиным 30 декабря. По первой части этой статьи можно заработать и штраф в 100 тысяч рублей и наказание до одного года лишения свободы.
По информации «Фонтанки», дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, и понятно какого: днем 23 января сотни участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли центральные улицы Петербурга, в том числе Невский проспект.
Тем не менее сотрудники Центра «Э», скорее всего, постараются привлечь лишь нескольких оппозиционеров. По данным нашего издания, в ГУ МВД готовятся к продолжению несанкционированных акций, в том числе в следующую субботу, 30 января. Если так пойдет и дальше, то полиция сможет задерживать митингующих на проезжей части уже в рамках возбужденного уголовного дела в статусе подозреваемых.
Кстати, в Москве такое же дело возбудили в воскресенье, 24 января. Так что первый — Владивосток, второй — Петербург, Москва — «бронза».