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В Петербурге возбудили уголовное дело по перекрытию улиц во время митинга в защиту Навального

Силовики Петербурга поддержали своих коллег из Владивостока, возбудив уголовное дело по новой статье УК, запрещающей блокирование улиц. Формально под обвинение могут попасть сотни горожан. Но похоже, это все-таки превентивная мера. Чтобы в перспективе задерживать митингующих уже в ином статусе.

Как сообщает 47news, 23 января Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга возбудило уголовное дело по части первой статьи 267 УК — «Умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества».

Заметим, что это совсем новая норма в УК: она принята в самом конце прошлого года с подачи депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина и подписана Владимиром Путиным 30 декабря. По первой части этой статьи можно заработать и штраф в 100 тысяч рублей и наказание до одного года лишения свободы.

По информации «Фонтанки», дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, и понятно какого: днем 23 января сотни участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли центральные улицы Петербурга, в том числе Невский проспект.

Тем не менее сотрудники Центра «Э», скорее всего, постараются привлечь лишь нескольких оппозиционеров. По данным нашего издания, в ГУ МВД готовятся к продолжению несанкционированных акций, в том числе в следующую субботу, 30 января. Если так пойдет и дальше, то полиция сможет задерживать митингующих на проезжей части уже в рамках возбужденного уголовного дела в статусе подозреваемых.

Кстати, в Москве такое же дело возбудили в воскресенье, 24 января. Так что первый — Владивосток, второй — Петербург, Москва — «бронза».

На акции 23 января в Петербурге были задержаны больше пятисот человек. Некоторые уже прошли через суд и были оштрафованы или административно арестованы. К тем, кого не считают организаторами, применяют статью об одновременном пребывании на улице в поддержку Навального с нарушением социальной дистанции — политическую окраску из протоколов убрали, например в Московском и Красногвардейском районах. В Красносельском оставили митинг, но добавили, что он был с помехами. 24 января задержания продолжились.

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Комментарии (48)

Strelets 77
Да, нет во всех проблемах виноват Навальный и американцы))
260871131
А призывавших к выходу нельзя привлекать это же они спровоцировали. Или нужно прямо призывать к перекрытию чтобы была причастность.
mi_maleta
Власть лучше бы с коррупцией боролась у себя, ну или хотя бы аппетиты поумерила, раз совсем остановиться не может. Но нет. Митингующие виноваты в том, что хотят жить по-человечески, а не на ограбленную пенсию 9 тыщ и зарплату в 20. Все развалили: ни медицины, ни образования, ни науки - когда ж вы нажрётесь???
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