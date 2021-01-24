Полиция в Красносельском районе пошла по пути митинга с помехами. Итог — 13 штрафов и семь арестов

О решении суда по 20 материалам сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Все они были составлены по пункту 6.1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Это «традиционная» статья для участников несанкционированных акций, но с припиской о создании помех для пешеходов, транспорта и при попытке граждан попасть к себе домой. Максимум для физлиц — 15 суток ареста.

В разных районах Петербурга к задержанным на митинге примеряют разные статьи, но все с арестами. В Красносельском увидели, как протестующие создавали помехи функционированию объектов жизнеобеспечения.

Из рассмотренных 24 января материалов, 13 человек получили штрафы. Один человек – 5 тысяч рублей, десять по 10 тысяч рублей и двое — по 15 тысяч. Еще семеро арестованы: Давид Шустов на двое суток, Елизавета Парфенова на семь. Владислав Шитиков, Идрисли Мирдамат Рзван оглы, Таисия Черкасова и Дмитрий Козлов — на десять суток. Павел Бородкин получил больше всех — 13 суток.



Ранее несколько материалов рассмотрели в Московском районном суде. Там к задержанным применили 20.2.2 КоАП, как на участников массового пребывания граждан с нарушением санэпиднорм, а именно — социальной дистанции. Один задержанный получил штраф, второй — трое суток ареста.



Свои шесть суток ареста получила координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова, и семь — депутат муниципального образования «Владимирский округ», пресс-секретарь Либертарианской партии Денис Луговской. Их наказали за организацию митинга.



Пять материалов сегодня рассматривает Красногвардейский районный суд, там тоже пошли по пути статьи о массовом мероприятии без политической окраски.

