Поддерживая Навального, соблюдайте дистанцию. Полиция объяснила причину задержаний в Петербурге

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 24 января первый рассмотренный протокол по вчерашним задержаниям закончился штрафом 10 тысяч рублей для местного жителя Юрия Балабоняна. Его задержали в центре города и отправили ночевать в отдел полиции Московского района.

Балабонян со штрафом не согласился, так как отрицал свое участие в митинге — акции, не санкционированной властями. Однако полицейские не стали придавать задержанию Балабоняна политический окрас. Они составили на него протокол по статье 20.2.2 КоАП — как на участника массового пребывания граждан в поддержку Алексея Навального с нарушением санэпиднорм, а именно — социальной дистанции.

Какой должна быть дистанция, полицейские точно и сами не знали. В протоколе они ссылаются на два документа Роспотребнадзора, в которых указаны разные параметры социального дистанцирования — от «не менее 1 метра» до «от 1,5 до 2 метров». Но Балабонян и другие, следуя по Адмиралтейскому проезду, явно допускали опасное сближение, сочли полицейские. Спутник оштрафованного петербуржца получил за ту же дистанцию трое суток ареста.