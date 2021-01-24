Главу штаба Навального в Петербурге арестовали на шесть суток

Октябрьский районный суд арестовал Ирину Фатьянову, главу штаба Навального в Петербурге, на шесть суток. Об этом она 24 января сообщила в своем Telegram-канале активистка и пресс-служба судов.
«Пошла отбывать свои сутки и верю в каждого из вас, свободные петербуржцы», — написала Фатьянова. Ее задержали накануне, девушка получила протокол по 20.2 КоАП РФ за организацию митинга.
Между тем еще до задержания Фатьяновой, петербургский штаб через соцсети призывал завершить акцию и разойтись.
Кроме того, суд вынес решение об аресте на семь суток депутата муниципального образования «Владимирский округ», пресс-секретаря Либертарианской партии Дениса Луговского по аналогичной статье.
В вину народному избраннику поставили размещение во «ВКонтакте» публикации с указанием места и времени несогласованной акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Из-за поста в соцсети депутата сочли организатором.
Накануне более чем в 120-ти городах России прошли несогласованные властями протестные акции против ареста Навального. В Петербурге участники собрались на Сенатской площади, а затем вышли на Невский проспект (как это было читайте и смотрите в материалах «Фонтанки»). По данным «ОВД-Инфо» в городе задержали больше 500 человек.