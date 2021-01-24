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Главу штаба Навального в Петербурге арестовали на шесть суток

Октябрьский районный суд арестовал Ирину Фатьянову, главу штаба Навального в Петербурге, на шесть суток. Об этом она 24 января сообщила в своем Telegram-канале активистка и пресс-служба судов.

«Пошла отбывать свои сутки и верю в каждого из вас, свободные петербуржцы», — написала Фатьянова. Ее задержали накануне, девушка получила протокол по 20.2 КоАП РФ за организацию митинга.

Между тем еще до задержания Фатьяновой, петербургский штаб через соцсети призывал завершить акцию и разойтись.

Кроме того, суд вынес решение об аресте на семь суток депутата муниципального образования «Владимирский округ», пресс-секретаря Либертарианской партии Дениса Луговского по аналогичной статье.

В вину народному избраннику поставили размещение во «ВКонтакте» публикации с указанием места и времени несогласованной акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Из-за поста в соцсети депутата сочли организатором.

Накануне более чем в 120-ти городах России прошли несогласованные властями протестные акции против ареста Навального. В Петербурге участники собрались на Сенатской площади, а затем вышли на Невский проспект (как это было читайте и смотрите в материалах «Фонтанки»). По данным «ОВД-Инфо» в городе задержали больше 500 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Asus
Мой дедушка очень доволен остался орестами, глав штабов Навальных. Правда хочет большего.., ждем когда начнет детей и жен сажать.
sektor7
Кроме новостей про А.А. Навального и его сподвижников есть другие новости, уважаемая редакция.
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Iamthebeast
Бывает .
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