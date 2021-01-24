Главу штаба Навального в Петербурге арестовали на шесть суток

Октябрьский районный суд арестовал Ирину Фатьянову, главу штаба Навального в Петербурге, на шесть суток. Об этом она 24 января сообщила в своем Telegram-канале активистка и пресс-служба судов.



«Пошла отбывать свои сутки и верю в каждого из вас, свободные петербуржцы», — написала Фатьянова. Ее задержали накануне, девушка получила протокол по 20.2 КоАП РФ за организацию митинга.

Между тем еще до задержания Фатьяновой, петербургский штаб через соцсети призывал завершить акцию и разойтись.

Кроме того, суд вынес решение об аресте на семь суток депутата муниципального образования «Владимирский округ», пресс-секретаря Либертарианской партии Дениса Луговского по аналогичной статье.