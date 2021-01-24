Второй день подряд сотрудники правоохранительных органов задерживают и увозят в отделы гуляющих в центре Петербурга. На этот раз оппозиция вряд ли будет спорить с цифрой в 350 участников в сторону ее увеличения.

Противоречивые сообщения о том, что на Невском проспекте задерживают оппозиционеров, начали поступать в середине дня 24 января. Однако никто из представителей штаба Навального или других активистов никаких акций на этот день не заявлял и, судя по всему, не проводил. Странности добавляло то, что на опубликованных в соцсетях видео задержанные сидели в обычном пассажирском автобусе. Кроме молодежи компанию им составляли сотрудники правоохранительных органов. Появлялась и цифра в 40 задержанных.



Видео — Александр Васильев t.me/nedimonspbinf

К позднему вечеру нашлись участники событий, новость об этом опубликовал телеканал «Дождь». Как рассказал «Фонтанке» Егор Марков, он с другом шел по Невскому проспекту около часа дня. Недалеко от канала Грибоедова их остановили сотрудники полиции и проводили в автобус, сперва объяснив причину задержания как нарушение ПДД. Правоохранители не представились, документы не показывали. Когда спустя примерно три часа, рассказывает Егор, автобус был набит «18–19 летними пацанами» он направился в 5 отдел полиции на набережной Обводного канала.



Фото: Скриншот сторис из Instagram Фото: Скриншот сторис из Instagram

Еще несколько часов молодые люди сидели в отделе, за что они задержаны никто не объяснил и там. В отделе, подтвердил сообщения от правозащитников Марков, собралось несколько десятков человек. Прояснилась ситуация только когда их пригласили на подпись протокола. Предоставленный Марковым документ по сравнению с теми, что «Фонтанка» видела вчера, отличается только датой — по смыслу вменяемого молодые люди нарушили коронавирусные правила, так как участвовали в акции в поддержку Навального, на которой было 350 человек. О нарушении их якобы предупреждали через громкоговоритель и дали пять минут чтобы прекратить противоправные действия.



Фото: Предоставлено Егором Марковым Фото: Предоставлено Егором Марковым

По словам Маркова, они с приятелем днем по Невскому просто шли мимо метро и даже не останавливались. Вчера на акции их не было, в том числе потому что это могло негативно сказаться на учебе в вузе. Правда, сторонясь реальной акции, допускают молодые люди, от потенциального отчисления теперь их это может не уберечь. Сперва подписывать протоколы они отказывались так как ни в каких акциях не участвовали и все время в том же автобусе были в масках. Однако им сказали что «это никуда не пойдет». «Ну в итоге нас морально придавили, мы подписали и пошли», — добавил молодой человек.

В дежурной части 5 отдела полиции на вопрос «Фонтанки» о задержаниях на Невском проспекте поинтересовались данными разыскиваемого человека и попросили представится. После того, как корреспондент произнёс название интернет-газеты с ним попрощались. «Фонтанка, до свидания», — сказал полицейский и повесил трубку. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на запрос не ответили.

Решать вопрос о штрафе будет комитет по законности и правопорядку Смольного.

