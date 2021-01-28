Соцсети продолжают удалять призывы к акциям протеста. Роскомнадзор рассказал о пользе такой «чистки»

Как сообщает регулятор 28 января, Интернет начали заполнять сообщения, призывающие несовершеннолетних к новым акциям, и Генпрокуратура требует от соцсетей остановить их распространение. Уведомления не только получены, но уже подстегнули к действиям: в службе заверяют, что администраторы приступили «к активному удалению информации».

«Своевременное удаление социальными сетями подобной информации на основании ранее полученных требований позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших», — рассказывает о пользе зачистки Роскомнадзор.

Несмотря на это, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube собираются привлечь к административной ответственности. Результаты предыдущей попытки обуздать распространение призывов поучаствовать в несогласованной акции нельзя назвать идеальными: вовремя не успели удалить 170 сообщений, и это только те, что увидел Роскомнадзор.

23 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального. В Петербурге, по данным «ОВД-инфо», задержали больше пятисот человек. «Фонтанка» подробно рассказывала, как «детская» соцсеть TikTok перед митингом стала местом для политических дискуссий.