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Соцсети продолжают удалять призывы к акциям протеста. Роскомнадзор рассказал о пользе такой «чистки»

Своевременная зачистка интернет-пространства от сообщений о массовых протестах позволила избежать травм среди несовершеннолетних участников акции, уверен Роскомнадзор. Соцсетям наказано закрепить успех.

Как сообщает регулятор 28 января, Интернет начали заполнять сообщения, призывающие несовершеннолетних к новым акциям, и Генпрокуратура требует от соцсетей остановить их распространение. Уведомления не только получены, но уже подстегнули к действиям: в службе заверяют, что администраторы приступили «к активному удалению информации».

«Своевременное удаление социальными сетями подобной информации на основании ранее полученных требований позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших», — рассказывает о пользе зачистки Роскомнадзор.

Несмотря на это, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube собираются привлечь к административной ответственности. Результаты предыдущей попытки обуздать распространение призывов поучаствовать в несогласованной акции нельзя назвать идеальными: вовремя не успели удалить 170 сообщений, и это только те, что увидел Роскомнадзор.

23 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального. В Петербурге, по данным «ОВД-инфо», задержали больше пятисот человек. «Фонтанка» подробно рассказывала, как «детская» соцсеть TikTok перед митингом стала местом для политических дискуссий.

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Комментарии (3)

Жора  
Где, конкретно, эти призывы к несовершеннолетним? Пруфы в студию! Или они называют призывами объявления администраций школ о том, что туда (адрес, время и т.д.) ходить не надо?!!! Учителя сами «разрекламировали» это действие! Вот пусть с этих «верных слуг» и спрашивают. P. S. А как там поживает уголовное дело против ОМОНовца, который пнул женщину в живот? Не, не слышали?
Иван 2пырьев
а единственные кто может нанести им травмы - это ментовики
efela
Роскомнадзор не хочет унять администрации школ в рекламе митингов? Большая часть детей о протестах узнает именно там.
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