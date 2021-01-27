Роскомнадзор накажет соцсети за проигрыш в борьбе с сообщениями о массовых протестах

Соцсети получат штрафы за то, что не остановили сообщения, которыми звали юных пользователей на протесты 23 января. Несмотря на активные попытки вычистить всё, что обнаружил Роскомнадзор — не вышло.



Как сообщает регулятор 27 января, идеальный результат не показал никто. В списке тех, кто что-то да пропустил: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube. На семь соцсетей насчитали 170 противоправных призывов к несовершеннолетним принять участие в акции. Генпрокуратура требовала, Роскомнадзор уведомлял, но вовремя их не удалили.