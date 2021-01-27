Роскомнадзор накажет соцсети за проигрыш в борьбе с сообщениями о массовых протестах

Соцсети получат штрафы за то, что не остановили сообщения, которыми звали юных пользователей на протесты 23 января. Несмотря на активные попытки вычистить всё, что обнаружил Роскомнадзор — не вышло.
Как сообщает регулятор 27 января, идеальный результат не показал никто. В списке тех, кто что-то да пропустил: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube. На семь соцсетей насчитали 170 противоправных призывов к несовершеннолетним принять участие в акции. Генпрокуратура требовала, Роскомнадзор уведомлял, но вовремя их не удалили.
Согласно статье 13.41 КоАП, нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации может стоить юрлицу от 800 тысяч до 4 миллионов. При повторном нарушении сумма штрафа может быть увеличена до десятой части суммы годовой выручки.
Несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Массовые призывы к протестам стали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина».
В день мероприятия Роскомнадзор отчитался, что соцсети активно удаляют противоправное, при этом TikTok зачистил практически всё. «Фонтанка» подробно рассказывала, как «детская» площадка стала местом для политических дискуссий.