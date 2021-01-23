Роскомнадзор отчитался об удалении более 80% сообщений о массовых протестах в соцсетях

Социальные сети активно удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора 23 января.
«Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму. На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и «ВКонтакте» уже удалили 93% и 87% соответственно», — уточнили в ведомстве.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как «детская» соцсеть TikTok стала местом для политических дискуссий. Массовые призывы к протестам стали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина». Несогласованные акции проходят в российских регионах 23 января. В Петербурге начались массовые задержания.