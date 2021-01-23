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Роскомнадзор отчитался об удалении более 80% сообщений о массовых протестах в соцсетях

Социальные сети активно удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора 23 января.

«Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму. На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и «ВКонтакте» уже удалили 93% и 87% соответственно», — уточнили в ведомстве.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как «детская» соцсеть TikTok стала местом для политических дискуссий. Массовые призывы к протестам стали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина». Несогласованные акции проходят в российских регионах 23 января. В Петербурге начались массовые задержания.

Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10.01.2021 (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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Комментарии (5)

hayalci33
Мы уже все это проходили. Отчитаться - не значит сделать...
Modest_5e4ce41f7533b
"Наши успехи неоспоримы...", как писала когда-то Габи.
тат2007amg
Главное в стране чинуш - быстро отчитаться о тотальных успехах в области всё равно чего (животноводства и т.п.)..
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