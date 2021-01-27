FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Суд в Петербурге оштрафовал студента из Алжира за участие в митинге. Он уверяет, что ждал жену у метро

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей студента из Алжира Амина Аддуна за участие в субботней акции в поддержку Алексея Навального. Подробности 27 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По материалам дела в субботу в 17.50 у Гостиного двора Аддун «принимал добровольное участие в одновременном массовом пребывании граждан в общественном месте, организованном в поддержку Алексея Навального и повлекшем нарушение санитарных норм и правил». Молодой человек вину не признал.

«Я мирный человек. Про митинг ничего не знал», — сообщил Аддун суду. По версии студента, он стоял у метро, ждал жену, чтобы пойти погулять. Тут алжирец увидел, как полиция тащит одного молодого человека, а второй убегает от стража правопорядка. Аддун считает, что вместо убегавшего взяли его. Материалы дела данную версию не подтверждают, отметили в пресс-службе судов.

Суды Петербурга продолжают рассматривать дела об административных правонарушениях на несогласованной акции 23 января. Два дня назад на неделю был арестован Николай Сытай, который показал средний палец росгвардейцу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

McGillavry
Для демонстрации карательных способностей не важно кого хватать и судить. Лишь бы отчитаться о проделанной работе и получить свою долю вознаграждения.
Pattaya
Меня интересуют два вопроса. Какие материалы дела подтверждают вину алжирца? Показания полиции? А также, что бы было, если Сытай показал любой другой из пальцев на руке?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний