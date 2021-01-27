Суд в Петербурге оштрафовал студента из Алжира за участие в митинге. Он уверяет, что ждал жену у метро

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей студента из Алжира Амина Аддуна за участие в субботней акции в поддержку Алексея Навального. Подробности 27 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По материалам дела в субботу в 17.50 у Гостиного двора Аддун «принимал добровольное участие в одновременном массовом пребывании граждан в общественном месте, организованном в поддержку Алексея Навального и повлекшем нарушение санитарных норм и правил». Молодой человек вину не признал.
«Я мирный человек. Про митинг ничего не знал», — сообщил Аддун суду. По версии студента, он стоял у метро, ждал жену, чтобы пойти погулять. Тут алжирец увидел, как полиция тащит одного молодого человека, а второй убегает от стража правопорядка. Аддун считает, что вместо убегавшего взяли его. Материалы дела данную версию не подтверждают, отметили в пресс-службе судов.
Суды Петербурга продолжают рассматривать дела об административных правонарушениях на несогласованной акции 23 января. Два дня назад на неделю был арестован Николай Сытай, который показал средний палец росгвардейцу.