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После протестов в Петербурге суды рассмотрели почти 200 материалов. Процент оправданий — 1,5

За сутки районные суды Петербурга рассмотрели 192 материала, которые полицейские составили после воскресного протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Большинство оштрафованы, каждый третий под арестом.

Статистику на шесть часов вечера 1 февраля приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга. С задержанными разбираются в дюжине судов, больше всего через себя пропустил Выборгский: на 45 рассмотренных дел пришлись 24 штрафа, 18 арестов, материалы на трёх человек вернули в полицию.

Не менее ударно идёт работа в Красносельском и Кировском. Там рассмотрены 36 и 34 материала соответственно. Преимущественно наказывают штрафами, под арест Красносельский отправил девять человек, Кировский — троих.

Большинство материалов (52) поступили в Невский райсуд, но там осилили пока только три: все арестованы. В спецприёмник также отправились те, чьи дела рассматривали в Петроградском суде, — их четверо. В Колпинском двое получили штраф, в Василеостровском также два штрафа и семь арестов.

Во Фрунзенском на 21 дело 17 штрафов, три ареста и одно оправдание. Дела за отсутствием состава прекратили также в Московском и Красногвардейском судах. В обоих судах большинство задержанных на акции наказаны арестами.

С делами об административных правонарушениях разбираются также в Приморском и Пушкинском судах. Всего из 192 дел, отработанных судами, штрафы назначили в 118 случаях, 66 человек наказаны арестами, дела троих прекращены, ещё пять материалов вернули полиции для работы над ошибками.

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О том, как прошёл в Петербурге митинг, после которого составлено более 1,5 тыс. протоколов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

265035427
Вот, это дело. Если ты нарушаешь закон, то сразу в кутузку и по тяжести свершенного либо штраф, либо арест (срок после суда), либо на свободу с чистой совестью. Только неотвратимость наказания может способствовать снижению преступности. Даже если преступники - недоумки навальнисты.
Жора  
не те б...и, что хлеба ради!
265039753
ей богу.. ну аки стахановцы. вшивый патриЁтизм сродни шизофрении.
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