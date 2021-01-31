Несмотря на уголовные дела после прошлой недели, протестующие стали чаще ввязываться в драки с полицейскими, те же в ответ вспомнили, что вооружены. Самых активных отпугивали табельным пистолетом, дубинками, распылённым газом и электрошокером.



Воскресным утром 31 января почти все центральные станции метро перестали принимать пассажиров, а Невский окружили машины коммунальщиков. Даже в сильный снегопад такого скопления оранжевого транспорта в городе не наблюдается. В Смольном аномалию объяснить не смогли и посоветовали обратиться к полицейским, численность которых на центральных улицах была сопоставима разве что с количеством китайских туристов погожим днём.



На Малой Морской просочиться на Невский давали только сотрудникам Эрмитажа и купившим билет в музей. Фильтром работал подполковник полиции. У каждого он спрашивал основание для прогулки этим воскресным утром. «Сами понимаете, у нас сегодня мероприятие, может быть опасно», — объяснял подполковник голодным прохожим, направлявшимся в столовую. Высокий парень шёл на репетицию в филармонию, но документов у него с собой не оказалось. «У меня балалайка», — повернулся он спиной и предъявил полицейскому треугольный рюкзак. Подполковник экспертно прощупал сумку и дал музыканту зелёный свет. «В неудобное положение поставили, как всегда», — оправдывался он перед женщиной, у которой не нашлось ни билетов в Эрмитаж, ни балалайки, чтобы пройти.

Сбор митингующих организаторы назначили на полдень в начале Невского проспекта. За полчаса до мероприятия объявили о плане Б. Новой точкой сбора стала Пионерская площадь у ТЮЗа. Журналисты туда подоспели быстрее протестующих. В первые минуты площадь пестрела желтыми жилетами, но пространство быстро заполняли прибывающие люди.



Две пожилые женщины, в одной из которых узнали активистку Шахназ Шитик, кричали кружившему ОМОНу, что его бойцы «тоже получают копейки». Эту речь толпа встретила аплодисментами. Протестующие скандировали: «Свободу политзаключенных», «Свободу Алексею Навальному», «Долой царя».

У стен ТЮЗа суетился невысокий плотный полицейский в меховой шапке. «Я сказал построились!» — кричал он снизу вверх на высоких и внушительных бойцов в броне. Они неповоротливо двигались. Чем больше орал маленький полицейский, тем краснее становилось его лицо. «Работаем!» — отдал он приказ и направлял свои «войска» на протестующих. Людей стали уводить в автобусы. В итоге полиция разделила несогласных на две части.



В толпе две хрупкие девушки взялись за руки, одноглазый мужчина дышал перегаром. «Я сам голосовал за Путина. Он раньше лучше был, но система его испортила», — говорил парень другу. Дед в шапке «петушок» удивлялся: «Никаких детей тут нет». «Вот именно», — кивнул его ровесник в «лужковской» кепке.

Подоспевший ОМОН согнал со ступеней ТЮЗа протестующих, толпа двинулась в сторону Звенигородской улицы. Действия несогласных становились всё смелее. Мужчина средних лет начал выкрикивать в адрес полицейских явно оскорбительные слова. Люди в форме пошли в наступление — в толпе закричали мужчине, чтобы убегал. На выходе из сквера его жестко скрутили, в спины полицейских летели снежки. Рядом задержали молодого человека. Его и двух омоновцев преследовали юноши, которые требовали отпустить парня и в какой-то момент под ударами дубинок вытянули его у двух росгвардейцев. Взамен последнему достался другой юноша, один из тех, кто помогал освобождению, — его к автобусу увели захватом за шею.



Омоновцы клубились над мужиком средних лет. Несогласные не давали его забрать. Тот уже с оголённым пузом и вывалявшись в снегу смотрел на мир отсутствующим взглядом. Один из протестующих с разбегу ударил ногой омоновца, но когда тот оглянулся, то за его спиной никого не оказалось. Мужика с голым пузом унесли в автобус.

На снегу в сквере алели брызги — при ближайшем рассмотрении это оказался красный порошок, емкость с которым прилетела в одного из полицейских.



Толпа скандировала: «На Московский!», но двинулась сначала в противоположную сторону, сделав круг через Социалистическую улицу и временно перекрыв движение автомобилей. Сидящие за рулем, впрочем, гудели — судя по лицам не с возмущением, а явно в поддержку. За шествием наблюдала продавщица, вышедшая на перекур. «Идут, как бараны. Свободу …(нецензурное), я не могу», — отрезала она, затянувшись сигаретой.



На улице Ефимова и пешеходной зоне у выхода из метро «Спасская» полиция со щитами выстраивалась в сплошной забор и отступала под натиском протестующих и градом снежков.



Задерживали жестко, в том числе, досталось фотокорреспонденту MR7 Тимуру Хаджибекову (Георгию Маркову), который возмутился размахиванию дубинкой у него под носом. Голову, по его собственному признанию, спасла каска, но журналист получил несколько ударов электрошокером и дубинками. «Пока несли [до автобуса] — душили моей же курткой», — рассказал он.



У «Сенной» протестующие начали нападать на полицейских, толкали их в спины. Один из обладателей погон достал табельный пистолет, но стрелять не стал, а его коллега не сдержался и, похоже, распылил в толпу слезоточивый газ. Протестующих задерживали и с применением электрошокера.



Одно из самых проходимых в городе мест, Сенную площадь, протест застал врасплох. ОМОН окружил территорию, в западне оказались мамочки с детьми, бабушка, вышедшая за продуктами и мужчина спешивший к зубному. Он уверял, что холоден к митингам и умолял пропустить к доктору, но омоновец оказался неуступчив.



«У меня крыльев нет», — спорила бабуля в шубе, которая хотела перейти на другую сторону Садовой улицы. «За машину зайдите, я же там вас не увижу», — посоветовал ей смягчившийся полицейский.



К Сенной подоспела колонна подкрепления внутренних войск Росгвардии. Люди в костюмах цвета хаки выстроились со щитами. Из часовни Иоанна Нового послышался колокольный звон. Под него с площади уводили очередных задержанных. Рядом с храмом причитала низенькая старушка в платке: «Девочку об камень и потащили. Потом еще вторую били, потом за ноги потянули ее... все те, кто, нападают на народ, будут прокляты до 12 колена».

В одной из колонн, шествующих к Законодательному собранию, в первых рядах шёл единственный вышедший на акцию региональный депутат Максим Резник. У Мариинского дворца он смешался с толпой, митингующие же заняли ступеньки парламента, часть захвативших парадный вход держали флаг движения «Весна». Толпа кричала, что действующих политиков надо отдать под суд, вспомнили и про петербургского депутата Виталия Милонова, и про губернатора Александра Беглова. В самом Законодательном собрании было тихо. По информации «Фонтанки», на работу в этот день служба охраны вышла почти в полном составе, внутри трудились несколько сотрудников аппарата, окна были плотно зашторены. Обычно парадный вход в городской парламент используют лишь в исключительных случаях, если к депутатам с визитом приезжает губернатор или даже президент.

Не прошло и четверти часа, как ОМОН принялся окружать подход ко дворцу и выгонять со ступеней протестующих. С двух сторон кузницу петербургского законотворчества обступили люди в шлемах и с дубинками. Отогнанные в сторону несогласные скандировали: «Свободу политзаключенным». Несколько человек, стоявших перед сотрудниками Росгвардии, достали пластиковые зеркальные панели. На одной из них помадой было написано: «Что ты видишь?». В отражении замелькали мужчины в амуниции со щитами и дубинками.



«Не подходите к нам со спины, не подходите», — угрожающе закричал росгвардеец на журналистов. В этот момент обладатели дубинок пошли в наступление и под возмущенные крики загнали несколько сотен человек в переулок Антоненко. Они наступали и ударяли по щитам дубинками, а иногда не по щитам, и тогда прилетало кому-то, кто не успел отбежать. Из толпы в сторону росгвардейцев полетела петарда, шумно взорвавшись у них под ногами.



С Исаакиевской площади протестующих выдавливали методично, задерживая самых смелых, кричавших полицейским все, что о них думают. Когда площадь была очищена, в телеграм-канале организаторов митинга появилось сообщение с призывом идти на Сенную площадь, и вытесненные из переулка выбрали путь по Гороховой улице. Кто-то, как на концерте, зажёг фонарик на телефоне, и за ним стали повторять остальные. Толпа с поднятыми вверх фонариками зашагала по проезжей части, скандируя «Свободу!»



На канале Грибоедова корреспонденту достались нежные объятия от одного из омоновцев, который проходил мимо. Правда, у наблюдавших со стороны коллег сложилось другое, не столь лестное впечатление: «За плечо, как будто бы хотел задержать, а потом передумал. Со стороны выглядело именно как попытка задержать», — поделился впечатлением один из них.

На Гороховой ОМОН и полиция перекрыли часть улицы от Садовой до канала Грибоедова. В заблокированном пространстве участники акции разбежались по дворам и кафешкам, откуда их последовательно выуживали и сажали в автобус.

Вернуться на Сенную не вышло, подступы были перекрыты. Немногочисленных «счастливчиков» ловили на площади полицейские и тащили в автозаки. Тогда людей позвали к ТЮЗу заканчивать акцию. Завершать протест пришлось уже не тысячам, а сотням. Часть смогли добраться до Пионерской площади, часть оттеснили к Подъездному переулку. Завидев очередной марш людей в шлемах и с дубинками толпа кинулась бежать врассыпную. Убегавший со всех ног мужчина перепрыгнул через забор и упал. Настигнувшие росгвардейцы подхватили его за ноги и за руки, протащив немного, положили на снег: «Притворяется наверное», — предположили они, снова подхватили его за руки и за ноги и понесли.



Не приходя в сознание мужчина оказался в автобусе, куда уже упаковали последних протестующих. Его положили рядом с другим, получившим несколько раз дубинками. Последнему досталось за фразу: «*Жаргонное слово, обозначающее нетрадиционную ориентацию*, ваши дети будут жить в этой стране».