«Лучше спросите полицию». Смольный не может объяснить, из-за чего блокирован центр Петербурга

«Мы не координируем работу правоохранительных органов. А что насчёт техники, то город надо убирать, снег идёт», — заявил нашему корреспонденту глава Центрального района Максим Мейксин.

«Это полиция перекрыла, лучше спросить у них», — посоветовал пресс-секретарь Комитета по законности Кирилл Закревский. Его руководитель, глава ведомства Ольга Аришина была еще лаконичнее. «Без комментариев», — сказала она и положила трубку.

Руководство Комитета по законности, в чью зону ответственности входит согласование ограничения движения в Петербурге, отказался говорить «Фонтанке», почему воскресным утром 31 января парализован центр города.

В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что вряд ли ответят на вопрос, кто контролирует власть в городе — Смольный или полиция. А вот причину внезапного перекрытия ключевых магистралей и мостов обещали уточнить позднее.

С самого утра 31 января, движение транспорта в центре Петербурга закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход. Сотрудники полиции установили заграждения по всей длине Невского проспекта от Дворцовой до площади Восстания. Людей пропускают только по документам, подтверждающим, что они живут или работают в зоне перекрытия, или по билетам в музей или иное учреждение культуры.

В то же время полиция пришла с обысками к петербургским активистам перед акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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