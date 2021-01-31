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В центре Петербурга перекрыты улицы, закрыты станции метро, ограничено движение наземного транспорта

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Петербурге с утра, 31 декабря, перекрыто движение по центральным улицам, ограничена работа общественного транспорта, в том числе метро. Об этом сообщают метрополитен, а также транспортный блок Смольного в своем телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».

С 8:30 утра движение запрещено по Невскому проспекту и прилегающим улицам, на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах. Движение общественного транспорта тоже приостановлено.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

По наблюдениям корреспондентов «Фонтанки», Дворцовая набережная и Миллионная улица перекрыта автомобилями ГАИ и уборочной техникой. Забором огорожен вечный огонь на Марсовом поле. На машинах не пускают на Гороховую улицу со стороны Загородного проспекта.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

Новость дополняется.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

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Комментарии (7)

EveReady
Сделали по примеру Москвы даже здесь )) Копи-паст, а не власть.
260959231
Это смехотворно, что перекрыли весь центр, лишь бы не дать неправильной картинки в СМИ. Позорище
Редиска Здесь
Смотрю прямую трансляцию на ютубе wCcMcaiRbhM
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