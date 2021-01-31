В Петербурге с утра, 31 декабря, перекрыто движение по центральным улицам, ограничена работа общественного транспорта, в том числе метро. Об этом сообщают метрополитен, а также транспортный блок Смольного в своем телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».



С 8:30 утра движение запрещено по Невскому проспекту и прилегающим улицам, на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах. Движение общественного транспорта тоже приостановлено.