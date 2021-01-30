Невский проспект на ближайшие сутки стал, возможно, самой безопасной улицей в Санкт-Петербурге, а может, и во всей России. Как передает корреспондент «Фонтанки» в субботу, 30 января, участок от площади Восстания до Дворцовой патрулируют десятки бойцов Росгвардии.
Мария Циганкова/«Фонтанка.ру»
По мере приближения к Александровской колонне концентрация людей в черных шлемах растет, сотрудники силовых структур стоят с промежутком чуть ли не в метр. Сама Дворцовая площадь перекрыта. В арке Штаба поперек стоят оранжевые водовозы.
При этом желающих устроить какие-либо несанкционированные акции не видно.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Ранее «Фонтанка» писала, что по всем подразделениям ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в преддверии продолжения возможных акций развезли специальные средства защиты, самообороны и убеждения несогласных. Задействовали даже борцов с коррупцией.