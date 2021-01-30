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Невский проспект стал самым безопасным участком Петербурга. Сотрудников спецслужб больше, чем прохожих

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Невский проспект на ближайшие сутки стал, возможно, самой безопасной улицей в Санкт-Петербурге, а может, и во всей России. Как передает корреспондент «Фонтанки» в субботу, 30 января, участок от площади Восстания до Дворцовой патрулируют десятки бойцов Росгвардии.

Мария Циганкова/«Фонтанка.ру»

По мере приближения к Александровской колонне концентрация людей в черных шлемах растет, сотрудники силовых структур стоят с промежутком чуть ли не в метр. Сама Дворцовая площадь перекрыта. В арке Штаба поперек стоят оранжевые водовозы.

Фото: Лев Горшков
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

При этом желающих устроить какие-либо несанкционированные акции не видно.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Ранее «Фонтанка» писала, что по всем подразделениям ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в преддверии продолжения возможных акций развезли специальные средства защиты, самообороны и убеждения несогласных. Задействовали даже борцов с коррупцией.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (24)

BobCat2
Да уж... даже при всяких анонимных минированиях меньше народу на уши ставят. А теперь достаточно в сети пару постов сделать про какие-нибудь митинги, и весь штат полиции города вместо выходных в касках ходит. Чую это скоро будет Новым трендом.
Сlimber
И это хорошо. Надеюсь всех протестунов завтра свинтят еще на подходах и безобразий как 23-го не повторится.
NasushnyBread
Сидеть на штыках не очень удобно
Проверено задницами Каддафи и Саддама
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