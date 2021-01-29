Петербургская мобилизация: патроны не раздадут, но каждому вольнодумцу выдадут по сотруднику с газом

По информации «Фонтанки», к вечеру 29 января по всем подразделениям ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти развезли специальные средства защиты, самообороны и убеждения несогласных. Заметим, это было не просто.

Во-первых, данная амуниция тяжела и объемна. Во-вторых, разные службы находятся в разных местах Петербурга. Так, в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции, что на улице Чайковского, доставили за три сотни комплектов. В Управление уголовного розыска, оперативные части которого расположены на Римского Корсакова, проспекте Косыгина, также развезли сотни бронежилетов и сфер. Уже примерили необычную для себя экипировку и сотрудники Управления кадров главка, службы тыла — хозяйственного обеспечения. Не избежало примерки и Главное следственное управление ГУ МВД. Здесь следователям груз доставили на Лиговский, 145. А еще переоденут сотрудников миграционной службы.



Журналист «Фонтанки», честно сказать, забыл поинтересоваться в Медсанчасти МВД, отряжают ли оттуда на воскресенье хирургов, зато нашему изданию понятна ситуация на земле.

Там аналогично. С каждого отдела полиции, а их более сотни в Петербурге, с каждого районного управления, а их в городе на Неве — 18, плюс столько же в Ленобласти, выделяются оперативники уголовного розыска, отделов экономической безопасности, следствия, туда же, разумеется, участковых.

Несмотря на то, что ко всему этому контингенту, безусловно, примыкают тысячи сотрудников Росгвардии, на всякий случай в центр города выйдут и сотни курсантов Университета МВД. Их дружно привезут с улицы Летчика Пилютова.

Что касается Центра «Э» и его трех сотен оперативников, то они, как говорится, будут работать в поле. То есть в штатском, в массах и, скорее, в антиковидных масках. Негласные (не путать с несогласными) сотрудники скрытого наблюдения тоже без дела не останутся. И во всем этом силовом масштабе просто потеряются оперативники ФСБ, не говоря о том, что внешне никто не оценит невидимых сотрудников специально-технических служб, что на более понятном языке именуются радиоразведкой.

