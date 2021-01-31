Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем того, как группа митингующих оттеснила троих полицейских в глубь Сенной площади, к Иоанновской часовне. Под крики толпы «Уходи!» несколько человек набросились с кулаками на сотрудника полиции, тянули его за одежду, пинали и сбили с головы шапку. Чтобы утихомирить их, ему пришлось достать и продемонстрировать табельное оружие.
Михаил Огнев«/Фонтанка.ру»
Метод подействовал, молодые люди немного успокоились. Однако несогласные продолжили атаковать полицейских снежками и в итоге оттеснили их к станции метро.
На Сенной площади 31 января прошли жестокие столкновения протестующих с полицией в ходе акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас площадь полностью зачищена, митингующие двинулись в сторону Мариинского дворца.