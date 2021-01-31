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Несогласные в Петербурге прижали полицейских на Сенной. Их охладили демонстрацией табельного оружия

Сотруднику полиции пришлось достать табельное оружие во время акции сторонников Навального на Сенной площади в Петербурге. Он не стал применять его по назначению.

Фото: Михаил Огнев«/Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем того, как группа митингующих оттеснила троих полицейских в глубь Сенной площади, к Иоанновской часовне. Под крики толпы «Уходи!» несколько человек набросились с кулаками на сотрудника полиции, тянули его за одежду, пинали и сбили с головы шапку. Чтобы утихомирить их, ему пришлось достать и продемонстрировать табельное оружие.

Михаил Огнев«/Фонтанка.ру»

Метод подействовал, молодые люди немного успокоились. Однако несогласные продолжили атаковать полицейских снежками и в итоге оттеснили их к станции метро.

На Сенной площади 31 января прошли жестокие столкновения протестующих с полицией в ходе акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас площадь полностью зачищена, митингующие двинулись в сторону Мариинского дворца.

Фото: Михаил Огнев«/Фонтанка.ру»

В городах России 31 января проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С самого утра в воскресенье в Петербурге перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения. К городским активистам и сторонникам Навального полиция пришла с обысками. Не попав на точку сбора на Невском проспекте, протестная масса передислоцировалась сначала на Пионерскую площадь, а оттуда — на Сенную. Поначалу полицейские задерживали несогласных точечно и вежливо, потом в ход пошли дубинки, а затем — впервые в истории петербургских протестов был применен газ.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (64)

Андрей Тимесков
В своем Живом Журнале политик Алексей Навальный написал, что догхантеры должны оповещать догхантеров о предстоящих протестных акциях и сагитировать свои сообщества в них участвовать.

В этой связи напомню, что в "Евромайдане" украинские догхантеры принимали активное участие под руководством одиозного собакоубийцы Алексея Святогора.

Его, на днях, оправдал Киевский суд по уголовному делу об убийстве тысяч собак.

Вероятно, за готовность убить также и Путина.
Агроном аэродрома
Достал - стреляй. Кажется так всегда учили.
260571091
У ПОЛИЦАЕВ В РОССИИ ВСЕГДА ОДНА УЧАСТЬ
НА СТОЛБАХ ВЕШАЮТ
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