Как передают корреспонденты «Фонтанки», 31 января в центре Петербурга, по данным на 10:40, много силовиков. Вот как выглядит центральная улица.
Движение транспорта закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход.
Кроме того, перекрыты Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Адмиралтейский проспект и Конногвардейский бульвар, набережная канала Грибоедова от Невского до Спаса на Крови, а также Садовая улица в районе станции метро «Гостиный двор». Тем не менее станция работает на вход и выход, в отличие от «Чернышевской» и вестибюлей 1, 2 «Невского проспекта». Подробнее об утренних перекрытиях в центре Петербурга читайте здесь.
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