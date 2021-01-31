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Пешеходный, но только для полиции: как Невский проспект выглядит прямо сейчас

Полиция перекрыла главную улицу Петербурга от Дворцовой площади до площади Восстания. Установленные по всей длине Невского проспекта заграждения охраняют сотрудники полиции. Субботним утром их заметно больше пешеходов.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Кафе на углу Невского и Большой Морской
Кафе на углу Невского и Большой МорскойФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как передают корреспонденты «Фонтанки», 31 января в центре Петербурга, по данным на 10:40, много силовиков. Вот как выглядит центральная улица.

Движение транспорта закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Кроме того, перекрыты Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Адмиралтейский проспект и Конногвардейский бульвар, набережная канала Грибоедова от Невского до Спаса на Крови, а также Садовая улица в районе станции метро «Гостиный двор». Тем не менее станция работает на вход и выход, в отличие от «Чернышевской» и вестибюлей 1, 2 «Невского проспекта». Подробнее об утренних перекрытиях в центре Петербурга читайте здесь.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Кафе на углу Невского и Большой Морской
Кафе на углу Невского и Большой МорскойФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Подробную трансляцию событий, происходящих в Петербурге 31 января, смотрите в телеграм-канале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (87)

вадики
Понагнали понаприехавших из провинции полицаев за пайку и комнату в общаге прислуживать барам)))))
Antuan Rokanten
Как же они боятся...
CET
Путина надо судить как человека, который не соблюдает Конституцию России, а именно Статью 31, где сказано: "... граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".
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