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На Сенной площади началась драка. Полиция распылила газ

Полицейские распылили газ на Сенной площади после того, как было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Отметим, что в Петербурге подобного применения спецсредств ещё не было.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», людей на Садовой улице на подступе к Сенной площади щитами отсекли сотрудники ОМОН. В автозак завели человека без сознания — до этого, по сообщениям очевидцев, его впятером избивали на Бородинской улице. Он пришёл в себя после того, как ему дали воды.

Используя щиты, ОМОН начал зачищать и саму площадь. Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки, передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий. После этого полиция применила газ.

В городах России 31 января проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С самого утра в воскресенье в Петербурге перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения. К городским активистам и сторонникам Навального полиция пришла с обысками. Не попав на точку сбора на Невском проспекте, протестная масса передислоцировалась сначала на Пионерскую площадь, а оттуда — на Сенную. Поначалу полицейские задерживали несогласных точечно и вежливо, потом в ход пошли дубинки, а затем — впервые в истории петербургских протестов был применен газ.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

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Комментарии (56)

264255241
Упование лишь на идеологию материализма — опасное явление, ведущее к деградации, что мы и наблюдаем! Надо людям понять, что важнее развивать душу и нравственность (основная заповедь прививаемая с детства должна стать: "не воруй", и воспитывать людей надо будет своим примером).
Знать бы людям, — что смысл жизни, не в том, что бы жрать и размножаться, а в том — что-бы развить свою душу до совершенства, наделив её положительными чертами (такими как доброжелательность, внутренний покой, самопожертвенность ради блага других и т.п.). И тогда можно будет вырваться из мракобесия.

Решение состоит в том, чтобы — в государственном масштабе — дать людям истинные знания о Боге и о том, чего Он хочет от нас.

Лживость, жажда наживы, воровство, жестокость к живым существам — всё это исчезнет тогда, когда люди будут обладать истинными духовными знаниями. Ибо все пороки людские — от недостатка знаний (при этом важны истинные духовные знания о нравственности и гуманизме и учиться жить в соответствии)
Ironiya
Человека без сознания, которого завели (?) в автозак на Сенной, до этого избивали впятером на Бородинской улице. И не лень им было так далеко тащить бессознательное тело? Поближе автозака не нашлось?
265048306
молодняк, энергии больше чем мозгов - прекрасный материал для манипуляций
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